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【大行報告】瑞信降港交所今年日均成交預測、惟相信改革上市規則屬利好　目標價調低逾5%　

股市 14:49 2022/09/16

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【大行報告】瑞信降港交所今年日均成交預測、惟相信改革上市規則屬利好　目標價調低逾5%　

港交所 （00388） 正考慮改革上市規則，以放寬對硬科技公司的上市收入要求。瑞信指，改革上市規則並不完全令人意外，但基於內地硬科技公司快速增長，相信可令港交所可受惠於這些硬科技企業的集資需求。

瑞信指，中概股審計問題有進展，投資者普遍認為，有潛在解決辦法對港交所來說屬正面，亦有助改善整體市場情緒。

港交所據報月內諮詢設18C章吸硬科技公司IPO　港交所：研究中【下一頁】

港股第三季以來日均成交額僅990億元，按季跌24%；季內有25家公司成功上市，集資額於7月及8月顯著上升，主要由於天齊鋰業及中國中免兩家公司上市。

瑞信調整今年港交所日均成交預測至1240億元，意味餘下數月日均成交約1180億元；2023年及2024年日均成交分別為1410億元及1620億元。瑞信調低港交所2022至2024年每股盈利預測1.4%至3.7%，並降目標價5.3%至375元，維持「跑贏大市」。

更多【即市財經分析】

相關文章：【新股改革】許正宇：不少科企需大量資金科研惟未符合港上市規則　港交所將盡快諮詢市場意見

相關文章：【港交所388】港交所兩年來首跌穿300　野村削目標價

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 個股分析 中國概念股 香港交易及結算所有限公司 目標價 每股盈利 審計 大行報告 集資

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