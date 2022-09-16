▲ 【大行報告】瑞信降港交所今年日均成交預測、惟相信改革上市規則屬利好 目標價調低逾5%

港交所 （00388） 正考慮改革上市規則，以放寬對硬科技公司的上市收入要求。瑞信指，改革上市規則並不完全令人意外，但基於內地硬科技公司快速增長，相信可令港交所可受惠於這些硬科技企業的集資需求。

瑞信指，中概股審計問題有進展，投資者普遍認為，有潛在解決辦法對港交所來說屬正面，亦有助改善整體市場情緒。

港股第三季以來日均成交額僅990億元，按季跌24%；季內有25家公司成功上市，集資額於7月及8月顯著上升，主要由於天齊鋰業及中國中免兩家公司上市。

瑞信調整今年港交所日均成交預測至1240億元，意味餘下數月日均成交約1180億元；2023年及2024年日均成交分別為1410億元及1620億元。瑞信調低港交所2022至2024年每股盈利預測1.4%至3.7%，並降目標價5.3%至375元，維持「跑贏大市」。

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編輯：陳韻妍