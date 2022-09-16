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【iPhone14優惠】香港寬頻：登記指定5G計劃享高達1,060元機價折扣+免行政費　一文看清電訊商認購iPhone14優惠（不斷更新）

Hot Talk 15:03 2022/09/16

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【iPhone14優惠】一文看清電訊商認購iPhone14優惠（不斷更新）

蘋果（美：AAPL）iPhone 14系列正式開售，不同的電訊商及商戶為吸引客戶，紛紛提供iPhone 14折扣優惠。本文將為各位精打細算的讀者，整合一眾商戶提供iPhone 14系列的著數優惠，並會持續更新。

市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果股價下一推動力是甚麼？【下一頁

香港寬頻：登記指定5G計劃享高達1,060元機價折扣+免行政費

香港寬頻推 iPhone 14 系列優惠，登記指定5G流動通訊，月費低至港幣88元，免18元行政費，並高達1,060元機價折扣。登記指定家居寬頻服務，免12個月月費、豁免安裝費，並高達1,060元機價折扣。

而上台優惠價加購其他精選蘋果產品，Apple Watch Series 8 可享1,000元折扣優惠，優惠期至2022年9月30日，名額500個；Apple Watch SE，100元折扣優惠；AirPods Pro 第2代，可享100折扣優惠；AppleCare+，可享HK$200折扣優惠。

除了去年提供 iPhone for Life 付款方法的恒生銀行，香港寬頻今年新增匯豐銀行及渣打銀行，使用這三間銀行的指定信用卡於指定香港寬頻專門店或AT+門市以iPhone for Life 付款方法購買iPhone 14系列型號，每月供款低至約174元兼享「回購價值保證」。

和記電訊：80GB月費實繳246元可享1500淨機折扣

3香港今年繼續推「5G sim + 淨機」計劃，月費最低實繳246元起，合約期26個月，可享iPhone 14淨機優惠1500元起，另外贈送價值300元的1.5萬分易賞錢，現有客戶續約或升級，可額外獲500元折扣優惠。

新客若果選用最貴月費計劃，每月數據300GB，月費實繳616元 ，簽約28個月，可享手機折扣7500元，即折合只須199元換購iPhone 14 256GB（建議零售價7699元），合約期總支付17,447元。詳情可看【下一頁

SmarTone：預訂iPhone 14系列折扣最多1700元、消費券一筆過付款享5G無限本地數據

SmarTone已於上周五（9日）8時開始正式接受客人預訂iPhone 14系列。所有5G新客戶上台計劃及所有買機付款方式，都是劃一機價。視乎所選型號，買機上台與現有客戶均可享最少800元、最多1700元機價折扣。

另外，客戶可分期或消費券一次過付款，選擇消費券一筆過付款，可享5G無限本地數據（速度不高於1Mbps、價值：1,440元），而如選擇iPhone for Life即享36個月免息免手續費分期，每月供款低至170元，恒生信用卡客戶可享額外高達550元月費回贈。詳情可看【下一頁

CSL：指定上台買機平至少800元、舊客送世界盃NowE通行證

香港電訊 （06823） 旗下CSL Mobile 宣布，現有csl 及 1O1O 指定月費客戶購買全新iPhone 14 及 iPhone 14 Pro 系列淨手機，將送一張Now E 2022 足球盛事通行證，可收看64場世界盃賽事的4K直播連，以及連20GB 5G 本地流動數據 （每月10GB，共 2 個月）。

買機上台方面，csl 客戶若選用指定 5G 月費計劃，可享介乎800至1800元手機的折扣。而csl 最平的指定5G 計劃，包每月16GB數據、免費2個月 MOOV，連行政費等，月費實繳216元，簽約期兩年，如果選購入門版128GB版本的iPhone 14 可減800元，即淨出機價為6,099元，連同月費支出，合約期內實繳合共11,283元；客戶若選用上述同一計劃，但簽約3年，128GB iPhone 14淨出機價為5699元，合約期內實繳合共13,475元。詳情可看【下一頁

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