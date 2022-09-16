德州送非法移民去賀錦麗家門 被鬧將人當貨物

美國佛羅里達州加強打擊非法移民，共和黨州長德桑蒂斯私下包機偷送非法移民至馬薩諸塞州（又名麻省）一個富人島。而德州更派巴士運送一批非法移民至美國副總統賀錦麗的寓所門外。有國會議員批評德桑蒂斯等人做法如同「賣豬仔」，將非法移民當作貨物一樣轉運。

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德桑蒂斯（Ron DeSantis）聲稱要推行一項遷移計劃，將非法移民送至避難所目的地。

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英國《衛報》報道，德桑蒂斯在無正式通知的情況下，安排兩架包機載著來自委内瑞拉及哥倫比亞的非法移民，周三（14日）下午降落馬薩諸塞州馬撒葡萄園島（Martha’s Vineyard）。

另外，德州也安排兩架巴士運送約百名委内瑞拉等地的非法移民，前往賀錦麗（Kamala Harris）位於華盛頓特區的寓所門外，他們暫時獲安置在當地的教堂。

德州共和黨州長阿博特（Greg Abbott）發文指，賀錦麗聲稱美國邊界安全並否認有非法移民危機，因此德州要將非法移民送到她的後院，呼籲聯邦政府做好工作並確保邊境安全。

阿博特早前也安排數批非法移民，乘坐巴士送往紐約和芝加哥等有民主黨市長掌權的城市。

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據悉，抵達馬薩諸塞州的非法移民大多數移民事前不知道目的地，也幾乎不懂得英文，只能從機場徒步前往附近城鎮求助。

雖然德桑蒂斯事前沒有通知當地政府，但馬薩諸塞州當局仍緊急安置這批難民，其中部分人已獲得工作及居所承諾。

《衛報》引述馬薩諸塞州和佛州政界人士表示，德桑蒂斯正利用人類苦難來獲得政治分數。

馬薩諸塞州國會議員基廷（Bill Keating）於Twitter發文，炮轟德桑蒂斯和阿博特等人。他批評這些州長將非法移民送往千里之外，但事前並無告知他們目的地，指歷史不會善待這些將人當作貨物、如「賣豬仔」一般的領袖。

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責任編輯：鄭錦玲