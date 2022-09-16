【職場熱話】新人搵20K感滿足 驚覺朋友不停跳糟加人工 質疑「人工去到幾高先唔轉工？」

魚不過塘唔肥，搵工跳糟往往是加人工的不二法門，尤其是初入職場的新人，是更加坐不定，往往在一家公司很短時間就會跳糟。不過，有職場新人近日在討論區發帖，指自己月薪2萬元已感到滿足，不明白身邊的朋友人工高過自己，還要不停跳糟。

事主對朋友跳糟的疑惑：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

對於這位職場新人提出的疑問，網友有以下回應：

人工係無上限，但你值幾錢人工係有上限。

人工真係唔會嫌高喎，起碼要香港生活到先

跳得密，真係有好工就冇佢份。去到關鍵位置，公司唔會用一個jumpy嘅人

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明