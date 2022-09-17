【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max相機感光元件大升級　夜攝能力有幾強大？（多圖）

▲ 如果各位果迷仍在觀望iPhone 14 Pro系列是否值得入手，就可以留意本網記者以下針對iPhone 14 Pro Max拍攝能力方面進行的實測！

蘋果（Apple）iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max已經正式開售，如果各位果迷仍在觀望iPhone 14 Pro系列是否值得入手，就可以留意本網記者以下針對iPhone 14 Pro Max拍攝能力方面進行的實測，以及開箱試玩影片，讓大家作個參考！

立即去片：

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除了暗紫色新配色，另一大受外界關注的iPhone 14 Pro系列重點，就是超越上一代iPhone的超強攝力。iPhone 14 Pro系列首度搭載4,800萬像素主鏡頭的新「三眼仔」相機模組，並設有全新光影引擎，感光元件大了65%，清晰度及銳利度在低光情況下，也有所提升。

本網記者在夜間低光的情況下，利用iPhone 14 Pro Max測試微距拍攝、影景、人像拍攝，以及自拍，發現對焦速度明顯有提升，而且準確，就算放大3倍拍攝也非常流暢。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

吸光能力更強 沒有閃光燈也可

據悉，iPhone 14 Pro系列的超廣角相機微距攝影功能，可在中至低光環境下質素提升3倍，記者在夜間進行微距拍攝也認為，是次的拍攝效果確實帶來驚喜。例如在沒有閃光燈的情況下，照片顏色依然鮮豔，保留最多細節度。

不過仍需注意的是，雖然今次防震效果比上代已更加出色，但如要在低光的情況下進行微距攝影，雙手都必須要穩定，否則仍會有因手震而出現的模糊問題。

夜間微距攝影效果：

▼ 點擊圖片放大 +2

總括而言，今次iPhone 14 Pro系列擁有更大的相機感應器，夜攝效果無論是清晰度或細緻度，都有頗明顯的提升。如果對夜攝有興趣的讀者，不妨考慮一下最新的iPhone 14 Pro系列！

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記者：曾曉汶、張寶燕

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