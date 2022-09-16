  • 33°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 14】3香港推iPhone 14優惠　80GB月費實繳246元可享1500淨機折扣

Hot Talk 14:05 2022/09/16

分享：

分享：

【和記電訊215】3香港推iPhone 14優惠　80GB月費實繳246元可享1500淨機折扣

和記電訊香港 （00215） 旗下3香港周五（16日）在銅鑼灣 3Supreme 旗艦店舉行蘋果 iPhone 14 系列開賣活動，讓已預訂的客戶第一時間取得心頭好，同時宣佈推出新iPhone 月費優惠計劃。和記電訊行政總裁古星輝表示，今年新iPhone預售反應良好，此前已率先登記的客戶大部分今日可以取機。

3香港今年繼續推「5G sim + 淨機」計劃，月費最低實繳246元起，合約期26個月，可享iPhone 14淨機優惠1500元起，另外贈送價值300元的1.5萬分易賞錢，現有客戶續約或升級，可額外獲500元折扣優惠。

最貴月費計劃實繳616元

新客若果選用最貴月費計劃，每月數據300GB，月費實繳616元 ，簽約28個月，可享手機折扣7500元，即折合只須199元換購iPhone 14 256GB（建議零售價7699元），合約期總支付17,447元。

出機客戶可以八折加購Apple Care+，同時會送贈「3Care BowtirGo 營養See計劃」，包8次一對一營養師諮詢及一次身體檢查。

古星輝表示，未來視乎情況推出更多優惠。他表示，今年大圍經濟有所好轉，消費券對市道有一定幫助。古星輝又指，今次淨機優惠力度較大，期望可以為客戶提供貼心服務產品，配合10月第二期消費券料可相得益彰，形容「今年顧客爽手程度與去年相若」。

相關文章：

【iPhone 14】SmarTone預訂iPhone 14系列折扣最多1700元、消費券一筆過付款享5G無限本地數據

【業績︱電訊股】和記電訊急跌14%　上半年轉蝕9600萬　中期息2.28仙

【著數優惠】和記電訊3香港推新優惠Chill文青遊　送300分易賞錢及10深水埗商戶無限次優惠

記者：李哲毅

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

開啟hket App，閱讀全文
港股 著數優惠 科技產品 iPhone 14 Apple 和記電訊香港（00215） 5G

上一篇文章

【大行報告】瑞信降港交所今年日均成交預測、惟相信改革上市規則屬利好　目標價調低逾5%　

下一篇文章

【金屬資源】兩大銀行據報正退出內地金屬融資業務　內地銅業大亨邁科集團早前爆流動性危機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%
【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
【美股期貨】美股四巫日　道指期貨跌189點、納指期貨跌近1%（不斷更新）
【美股期貨】美股四巫日　道指期貨跌189點、納指期貨跌近1%（不斷更新）
【港股市況】賭牌今開標、濠賭股逆市反彈　快手挫7%　恒指尾市續跌逾百點（不斷更新）
【港股市況】賭牌今開標、濠賭股逆市反彈　快手挫7%　恒指尾市續跌逾百點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款