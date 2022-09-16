【iPhone 14】3香港推iPhone 14優惠　80GB月費實繳246元可享1500淨機折扣

▲ 【和記電訊215】3香港推iPhone 14優惠 80GB月費實繳246元可享1500淨機折扣

和記電訊香港 （00215） 旗下3香港周五（16日）在銅鑼灣 3Supreme 旗艦店舉行蘋果 iPhone 14 系列開賣活動，讓已預訂的客戶第一時間取得心頭好，同時宣佈推出新iPhone 月費優惠計劃。和記電訊行政總裁古星輝表示，今年新iPhone預售反應良好，此前已率先登記的客戶大部分今日可以取機。

3香港今年繼續推「5G sim + 淨機」計劃，月費最低實繳246元起，合約期26個月，可享iPhone 14淨機優惠1500元起，另外贈送價值300元的1.5萬分易賞錢，現有客戶續約或升級，可額外獲500元折扣優惠。

最貴月費計劃實繳616元

新客若果選用最貴月費計劃，每月數據300GB，月費實繳616元 ，簽約28個月，可享手機折扣7500元，即折合只須199元換購iPhone 14 256GB（建議零售價7699元），合約期總支付17,447元。

出機客戶可以八折加購Apple Care+，同時會送贈「3Care BowtirGo 營養See計劃」，包8次一對一營養師諮詢及一次身體檢查。

古星輝表示，未來視乎情況推出更多優惠。他表示，今年大圍經濟有所好轉，消費券對市道有一定幫助。古星輝又指，今次淨機優惠力度較大，期望可以為客戶提供貼心服務產品，配合10月第二期消費券料可相得益彰，形容「今年顧客爽手程度與去年相若」。

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記者：李哲毅

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