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【香港經濟】商經局局長丘應樺赴柬埔寨　有望與當地商界促兩地商貿往來

商業 13:57 2022/09/16

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是次會議為丘應樺上任後首次外訪，現正在柬埔寨準備出席東盟經貿部長會議。（商務及經濟發展局FB圖片）

商務及經濟發展局局長丘應樺於昨（15日）前往柬埔寨，出席第六屆中國香港—東南亞國家聯盟（東盟）經貿部長會議。他今日表示，會透過商會和當地商界人士討論香港最新的發展。

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是次會議為丘應樺上任後首次外訪，現正在柬埔寨準備出席東盟經貿部長會議。他今日首先在金邊禮節性拜會中國駐柬埔寨大使王文天，以及與柬埔寨憲法委員會主席Ek Sam Ol，與當地香港商會代表會面，介紹香港最新的發展，並透過商會和當地商界人士「說好香港故事」。

丘指出，香港與柬埔寨經貿關係緊密，縱使在疫情下，去年雙邊貿易仍然錄得8%的增長，達12億美元（約95億港元）。他表示，香港在「一國兩制」下具有獨特地位，是營商的理想地點。香港會繼續發揮「背靠祖國    聯通世界」的優勢，進一步加強作為區域貿易樞紐，以及東盟國家包括柬埔寨貿易及投資橋樑的角色。

今日稍後時間，丘應樺將飛往暹粒出席東盟經貿部長會議晚宴。

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責任編輯：李智美

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