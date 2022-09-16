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【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔

環球社會熱點 13:48 2022/09/16

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英國將於10月起不再承認舊版20英鎊及50英鎊為有效貨幣，不少民眾趕及在月底前更換新版塑膠鈔票。大批民眾前往英倫銀行總部更換新鈔，銀行警告等待時間長達一個多小時，建議市民以郵寄或其他方式兌換。

20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回 【下一頁】

英國不足半個月時間將全面改用新鈔，英倫銀行於網站發聲明表示，市民對於更換新鈔需求遠超負荷，位於倫敦Threadneedle的總部排起長龍，民眾等待時間長達一個多小時。

英倫銀行指，可供兌換紙幣的櫃檯僅在上午9時30分至下午3點提供服務，警告下午兩點過後排隊的市民很大機會無法更換鈔票，呼籲民眾改用其他方式更換。

英倫銀行強調，兌換鈔票並無最後期限，建議不需要立即使用紙幣的客戶，可將舊鈔郵寄至本行辦事處，或者透過郵局、分行直接將鈔票存入戶口，然後提取新鈔。

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英國下周公布迷你財政預算案 料棄加國民保險供款比率 【下一頁】

英倫銀行亦在Twitter表示，所有已經、或即將不再流通市面的鈔票，仍然保留其法定面值，身處英國以外的人士，隨時可以前往銀行位於倫敦的總部更換新鈔。

英國10月1日起全面改用新版20英鎊及50英鎊塑膠鈔票，當地商舖或企業已表明拒收舊鈔。但仍有大量舊鈔流通市面。據悉，每日有不少遊客前往英倫總部更換新鈔。

20英鎊為英國流通量最大的鈔票，當地前年及去年分別發行新版20英鎊及50英鎊，以塑膠聚合物製成及設有嶄新防偽特徵。英國下月起全面淘汰紙質鈔票。

舊20英鎊紙幣印有現代經濟學家亞當史密斯（Adam Smith）頭像、50英鎊紙幣則印上聯手發明蒸汽機的科學家瓦特（James Watt）與工程師博爾頓（Matthew Boulton）肖像。

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責任編輯：郭麗明

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