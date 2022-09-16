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【職場熱話】面試20K工程助理 被HR一問題惹惱 打工仔呻「咁勁我就唔洗轉工啦」

理財智慧 19:50 2022/09/16

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打工仔要跳糟轉工，能否成功或多或少都要看面試時表現，而見工過程亦往往引發不少事件。最近有打工仔在討論區發帖，指自己到一家公司面試一份月薪2萬元的工程助理，可是對方卻問了一條問題，令他感到非常困惑。

事主面試時的經歷：

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同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

對於事主的經歷，網友紛紛發揮想像力，為事主想出合理解釋：「樓主可以話係部門已最頂級，直接report 比老細。老細係工程師。咁會唔會合理解釋到」、「因為要抽公屋所以叫老闆好升同加人工」、「上司十年都冇升，我點會有得升？」

其他網友回應：

10年唔升職你都頂到，人哋對你感覺是你冇上進心，安於現狀，好難兜。

十年冇得升CV比僱主/HR，見到多數都冇得Interview，有得In表示CV有用

10年經驗跟工程，起碼值28k。出面好渴市

你做開邊部份工程，我做緊間公司請人呀。見多份無壞。

我都俾interviewer問過呢個問題，我都幾慚愧呀當時

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責任編輯：李兆明

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