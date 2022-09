拜登誓言打擊白人至上主義 促社交平台加強監管仇恨散播

種族問題一直困擾美國社會,近年更有兩極化趨勢。美國總統拜登日前公開表明,誓言打擊白人至上主義。同時,拜登促請國會加強向社交平台施壓,協助處理各平台上的仇恨言論散播。

拜登(Joe Biden)周四(15日)在白宮出席對抗仇恨犯罪的峰會上表明,白人至上主義者不會最終話語權,亦不可能讓他們的「劇毒及暴力」(venom and violence)成為現今年代的主流。

拜登表示,針對美國少數族裔人士的仇恨不是新事,仇恨言論近年在政治及媒體領域獲得不少空間。拜登希望持續發聲,讓其他少數族裔知道並非所有美國人是歧視或仇恨分子。同時,拜登促請國會,解決為社交媒體提供的特別「免疫」,要求各平台實施更透明化的措施。

拜登提出倡議,主力處理仇恨相關的暴力行為,當中包括增加國家安全部隊如美國志願隊(AmeriCrops)及獨立聯邦機構的的薪金至每小時15美元(約117港元)。拜登亦提出為地方執法部門提出新訓練,協助查找及舉報仇恨驅使的犯罪。

白宮指美國教育部聯手衛生及公共服務部及學校,減少欺凌行為。國土安全部亦提供2,000萬美元,讓聯邦﹑地方及部落政府,非牟利組織及大學加強防範仇恨驅使的犯罪。

另外,拜登暗批前總統特朗普(Donald Trump),指他在評論2017年發生的夏洛茨維爾(Charlottesville)襲擊時,非但未有譴責,反而說出似是捍衛白人至上主義的

「兩邊都有好人」(there were some fine people on both sides.)