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拜登誓言打擊白人至上主義 促社交平台加強監管仇恨散播

環球政治 13:32 2022/09/16

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種族問題一直困擾美國社會，近年更有兩極化趨勢。美國總統拜登日前公開表明，誓言打擊白人至上主義。同時，拜登促請國會加強向社交平台施壓，協助處理各平台上的仇恨言論散播。

拜登引用英女王名言悼念911恐襲 將親赴英女王國葬 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（15日）在白宮出席對抗仇恨犯罪的峰會上表明，白人至上主義者不會最終話語權，亦不可能讓他們的「劇毒及暴力」（venom and violence）成為現今年代的主流。

拜登表示，針對美國少數族裔人士的仇恨不是新事，仇恨言論近年在政治及媒體領域獲得不少空間。拜登希望持續發聲，讓其他少數族裔知道並非所有美國人是歧視或仇恨分子。同時，拜登促請國會，解決為社交媒體提供的特別「免疫」，要求各平台實施更透明化的措施。

拜登提出倡議，主力處理仇恨相關的暴力行為，當中包括增加國家安全部隊如美國志願隊（AmeriCrops）及獨立聯邦機構的的薪金至每小時15美元（約117港元）。拜登亦提出為地方執法部門提出新訓練，協助查找及舉報仇恨驅使的犯罪。

奧巴馬重返白宮掛肖像相 戲稱曾要求畫細隻耳 【下一頁】

白宮指美國教育部聯手衛生及公共服務部及學校，減少欺凌行為。國土安全部亦提供2,000萬美元，讓聯邦﹑地方及部落政府，非牟利組織及大學加強防範仇恨驅使的犯罪。

另外，拜登暗批前總統特朗普（Donald Trump），指他在評論2017年發生的夏洛茨維爾（Charlottesville）襲擊時，非但未有譴責，反而說出似是捍衛白人至上主義的

「兩邊都有好人」（there were some fine people on both sides.）

拜登會後在Twitter發文，明言白人至上主義及所有仇恨相關暴力在美國不會有立足之地。拜登強調，不能大聲商討上述事件及保持沉默猶如同謀，美國人民不能再沉默。

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責任編輯：吳漢培

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