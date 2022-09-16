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恒地ONE INNOVALE Bellevue　首批入場306.8萬起　平均呎價1.44萬有找｜示範單位直擊（多圖）

股樓投資 13:49 2022/09/16

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由恒地（00012）發展、位於粉嶺北馬適路的ONE INNOVALE第二期，日前命名為ONE INNOVALE-Bellevue後，即上載樓書，並公布首張價單，涉及83伙，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積221至462平方呎，發展商最高提供樓價7%折扣，折實價由306.8萬元起，至最貴690.7萬元，折實呎價約13,282至15,919元。

示範單位相

示範單位參考Tower C 10樓17室搭建，實用面積288平方呎，一房間隔。一入大門即見長走廊，走廊右方劃作開放式廚房，設有基本家電爐具。左方則設有度身訂造的鞋櫃及儲物櫃。 

客飯廳採用長形開則，間隔四正，另外連22平方呎露台。睡房與客飯廳同向，外連16平方呎工作平台。值得留意的是，浴室不設窗，屬黑廁設計。

    點擊圖片放大
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值得留意的是，恒基物業營業（一）部總經理林達民早前透露， ONE INNOVALE-Bellevue景觀較好，所以售價較第一期有所提升，而第一期項目上月於短短9天內售出600伙，平均成交呎價約15,000元，期望ONE INNOVALE-Bellevue平均呎價可達16,000元水平。不過，最終定價有驚喜，第一張價單折實平均呎價僅約14,398元。林達民形容，以「繼續忍讓價」推出，定價與第一期起步價相若，希望引起市場關注，強調日後有加價空間。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，ONE INNOVALE-Bellevue首張價單定價相當貼市，折實平均呎價14,398元，雖然較一期首批單位貴1.6%，仍較同區新型二手屋苑呎價有約一成折讓，預期首批單位「一Q清枱」機會極大。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明睇法相似，認為發展商採用「先求量，後求價」策略，相信首批單位可極速沽清。 

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撰文 : 黃卓賢

恒基 粉嶺 ONE INNOVALE－Bellevue ONE INNOVALE 私人屋苑

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