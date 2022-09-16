【快手1024】快手挫5%創四個月低　中金測算騰訊及快手用戶時長佔比按月下滑

▲ 【快手1024】快手挫半成破底 中金測算騰訊及快手用戶時長佔比按月下滑

中金測算線上平台8月數據顯示，騰訊 （00700） 及快手 （01024） 用戶時長佔比按月下滑，而阿里巴巴 （09988） 、 百度 （09888） 及 字節跳動則上升。

快手午後跌4.9%，報58.85元，創四個月低。騰訊跌0.5%，報298.4元，阿里巴巴跌1%，百 度跌2.8%。

中金發表內地傳媒互聯網行業報告指，近日，QuestMobile公佈8月產品應用數據，該行基於其公佈數據進行了進一步測算， 其中，騰訊、快手 用戶 時長佔比分別按月下滑0.6百分點及0.3百分點，至32.3%和11.3%，而阿里巴巴、百度 （09888） 、字節跳動時長佔比分別按月提升0.1百分點、0.5百分點及0.3百分點，至6.0%、5.5%及23.6%。

中金表示，從第二季業績顯示，多家平台降本增效快於預期，推薦社交和遊戲壁壘穩固、在視頻號商業化驅動下利潤端觸底回升趨勢顯著、且目前估值處於歷史底部區間的騰訊。同時，又 推薦短期廣告等商業化承壓、但基本盤日趨穩固、且仍然擁有賽道相對優勢的快手。

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編輯：姚卓然