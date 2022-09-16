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【澳門賭牌】賭牌開標料傍晚有結果 濠賭股全綫抽升 澳博曾急彈近一成

股樓投資 13:21 2022/09/16

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據《澳門電台》報道，7間公司遞交澳門特區新一輪賭牌公開競投的標書，娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會今早（16日）開標。行政法務司司長張永春表示，賭牌開標料傍晚出爐。加上憧憬十一黃金周將至，有望放寬珠澳通關，濠賭股全綫抽升，澳博（00880）升幅最大，高見3.01元，大升近一成，最新報2.94元，仍急升6.9%。

同場加映﹕【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

兩大藍籌股金沙中國（01928）及銀河娛樂（00027）暫分別升4.6%及2.6%。新濠國際（00200）、美高梅中國（02282）及永利澳門（01128）最新升幅介乎2.3%至5.7%。

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會，今日上午10時開標。張永春強調，新一輪賭牌競投批給數目為6個，已由行政長官批示及法律訂定，數量不會改變。他又指，之後會透過新聞稿作介紹，而整個工作暫無時間表，但開標及批給會在今年底前完成。

值得留意的是，除了6間賭牌主博企之外，馬來西亞雲頂集團的同系公司GMM也加入競投，成為新競爭者，即是共7間公司，競逐6張賭牌，引起市場關注。

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記者：郭秀慧

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