  • 33°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大汽車】恒大汽車：恒馳5正式量產、10月起交付　廣汽否認併購恒大汽車傳聞

股市 16:46 2022/09/16

分享：

分享：

恒大集團在官網發表以「三年磨一劍 恒馳5正式量產」為題的公佈，稱恒大汽車 （00708） 首款電動車「恒馳5」在天津工廠正式量產，預售價17.9萬元人民幣。同時，恒大汽車在港交所發表公告指，「恒馳5」將於10月開啟交付。

正當恒大汽車首款電動車交付之際，有內媒傳媒再度傳出恒大汽車併購消息，被指為併購買家的廣汽集團 （02238） 則回應稱，沒有這回事。

恒大汽車：恒馳6、恒馳7明年起量產

恒大汽車指，恒馳汽車將加快推動其他車型的研發量產工作，「恒馳6」將於今年底下線，明年上半年量產；「恒馳7」將於明年上半年下線，明年下半年量產，同時加快「恒馳1」、「恒馳3」的研發進度。

據恒大介紹，「恒馳5」於去年12月30日實現首車下線，7月6日開啟全球預售，不到15天訂單超3.7萬輛，今天正式量產，10月將開啟交付。

另外，恒大汽車提到待審計及審閱工作完成後，將在切實可行情況下，盡快發布2021年經審核年度業績及2022年的中期業績。公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【恒大汽車708】恒大汽車天津工廠據報周五為純電動SUV「恒馳5」辦量產儀式

【恒大汽車】恒大汽車據報或被收購　總裁：尋找戰略投資非被收購、天津工廠無停工（第二版）

【恒大汽車】恒馳5推十大購車權益　15日內可退車退款、送終身整車保障等

記者：余倩敏

港股 恒大 恒大汽車（00708）

上一篇文章

【英鎊走勢】英鎊跌穿1.14再創37年低、兌港元「8.9算」　分析：英鎊正面臨四大阻力

下一篇文章

【美股期貨】美股四巫日、道指期貨跌238點　英鎊再創37年低（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美股四巫日、道指期貨跌238點　英鎊再創37年低（不斷更新）
【美股期貨】美股四巫日、道指期貨跌238點　英鎊再創37年低（不斷更新）
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今開標料傍晚有結果　6個賭牌數目不會變　3博企已完成開標（第二版）
【澳門賭牌】澳門賭牌今開標料傍晚有結果　6個賭牌數目不會變　3博企已完成開標（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【港股市況】港交所、小米、商湯破底　賭牌今開標、濠賭股逆市揚　恒指全日跌168點（不斷更新）
【港股市況】港交所、小米、商湯破底　賭牌今開標、濠賭股逆市揚　恒指全日跌168點（不斷更新）
【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%
【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款