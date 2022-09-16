【恒大汽車】恒大汽車：恒馳5正式量產、10月起交付　廣汽否認併購恒大汽車傳聞

恒大集團在官網發表以「三年磨一劍 恒馳5正式量產」為題的公佈，稱恒大汽車 （00708） 首款電動車「恒馳5」在天津工廠正式量產，預售價17.9萬元人民幣。同時，恒大汽車在港交所發表公告指，「恒馳5」將於10月開啟交付。

正當恒大汽車首款電動車交付之際，有內媒傳媒再度傳出恒大汽車併購消息，被指為併購買家的廣汽集團 （02238） 則回應稱，沒有這回事。

恒大汽車：恒馳6、恒馳7明年起量產

恒大汽車指，恒馳汽車將加快推動其他車型的研發量產工作，「恒馳6」將於今年底下線，明年上半年量產；「恒馳7」將於明年上半年下線，明年下半年量產，同時加快「恒馳1」、「恒馳3」的研發進度。

據恒大介紹，「恒馳5」於去年12月30日實現首車下線，7月6日開啟全球預售，不到15天訂單超3.7萬輛，今天正式量產，10月將開啟交付。

另外，恒大汽車提到待審計及審閱工作完成後，將在切實可行情況下，盡快發布2021年經審核年度業績及2022年的中期業績。公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

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記者：余倩敏