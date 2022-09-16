  • 33°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大汽車】「恒馳5」天津正式量產、10月起交付　「恒馳6」年底下線

股市 12:45 2022/09/16

分享：

分享：

恒大集團在官網發表以「三年磨一劍 恒馳5正式量產」為題的公佈，稱恒大汽車 （00708） 的「恒馳5」在天津工廠正式量產，預售價17.9萬元人民幣。同時，恒大汽車在港交所發表公告指，「恒馳5」將於10月開啟交付。

恒大集團的官網形容，「恒馳5擁有世界頂級大師設計的驚艷造型、媲美百萬豪車的宇航級智能座艙、超越德系豪車的操控性能與駕享體驗、超強的L2.5+級H-PILOT智能輔助駕駛、全球頂級供應鏈保障超高品質」。

恒大汽車指，恒馳汽車將加快推動其它車型的研發量產工作，「恒馳6」將於今年底下線，明年上半年量產；「恒馳7」將於明年上半年下線，明年下半年量產，同時加快「恒馳1」、「恒馳3」的研發進度。

據恒大介紹，「恒馳5」於去年12月30日實現首車下線，7月6日開啟全球預售，不到15天訂單超3.7萬輛，今天正式量產，10月將開啟交付。

另外，恒大汽車提到待審計及審閱工作完成後，將在切實可行情況下，盡快發布2021年經審核年度業績及2022年的中期業績。公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【恒大汽車708】恒大汽車天津工廠據報周五為純電動SUV「恒馳5」辦量產儀式

【恒大汽車】恒大汽車據報或被收購　總裁：尋找戰略投資非被收購、天津工廠無停工（第二版）

【恒大汽車】恒馳5推十大購車權益　15日內可退車退款、送終身整車保障等

記者：余倩敏

港股 恒大 恒大汽車（00708）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%
【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
【美股期貨】美股四巫日　道指期貨跌189點、納指期貨跌近1%（不斷更新）
【美股期貨】美股四巫日　道指期貨跌189點、納指期貨跌近1%（不斷更新）
【港股市況】賭牌今開標、濠賭股逆市反彈　快手挫7%　恒指尾市續跌逾百點（不斷更新）
【港股市況】賭牌今開標、濠賭股逆市反彈　快手挫7%　恒指尾市續跌逾百點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款