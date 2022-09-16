【建福宮花園】陳啟宗與恒隆員工及親友分享復建「建福宮花園」故事及經驗　「文物的修復即是國家復興的確據」

▲ 【建福宮花園】陳啟宗與恒隆員工及親友分享復建「建福宮花園」的故事及經驗 「文物的修復即是國家復興的確據」

恒隆地產 （00101） 早前舉行「建福宮︰在紫禁城重建一座花園」員工專場分享會，由董事長陳啟宗主講，與近百名員工及其親友分享他復建「建福宮花園」的故事及經驗，藉此傳揚文物保育對可持續發展的重要。

「建福宮花園」重建工程2005年竣工

陳啟宗於1994年參觀「建福宮花園」的遺址後，決定支持重建「建福宮花園」，並在香港成立中國文物保護基金會，並於3年後提出全面支持重建「建福宮花園」。重建工程於2000年正式啟動，2005年順利竣工，中國文物保護基金會隨後在紫禁城內開展另外兩大項目，分別是「中正殿」重建工程和「養心殿」研究性保護項目。

陳啟宗表示，文物的破壞乃是國家衰敗的明證，而文物的修復即是國家復興的確據，文物遺址和古建築之所以重要，在於其見證了歷史、文化、社會從古到今的歷程。

他指，希望藉著今次的分享會，讓同事深入了解公司對文物修復和保育的理念，並鼓勵同事在工作上實踐「永續」、「卓越」的核心價值，激發同事對探索中國歷史的興趣，並希望推廣中華傳統文化。

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編輯：陳韻妍