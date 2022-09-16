  • 32°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米造車】雷軍﹕小米造車是被逼出來的決定 稱「押上人生所有為小米汽車而戰」股價跌至逾兩年低位

股樓投資 12:47 2022/09/16

分享：

分享：

官媒《央視》發布《雲頂對話-雷軍》預告片，小米集團（01810）創辦人雷軍提及為何加入造車行列，他指，目前風口在智能電動汽車，因為這成為了汽車工業和消費電子的融合。「如果你不幹，你就落伍了。」他形容，小米造車是一個被逼出來的決定。

同場加映﹕【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

該預告片中，他又指小米造車將是他人生中最後一次重大的創業項目，自己願意押上人生所有積累的戰績和聲譽，為小米汽車而戰。

【港交所 388】 野村看淡兼削目標價 港交所兩年來首次跌穿300元 收市險守心理關口【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

事實上，近期不時傳出小米造車的消息。上周有內媒引述內部員工消息報道，小米電動車取得進展，工程樣車已基本完成，目前正處於軟件集成階段，預計在下月中旬前後可完成此階段，並將進入測試環節。報道又指，大概會在20萬至30萬元人民幣價格區間推出系列車型。

然而，股價走勢上，小米自6月底升至14.22元後跌跌不休，今日（16日）再跌至逾兩年低位，半日跌1.7%，報10.24元，成交額5.8億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
小米集團－W（01810） 港股 電動車 汽車 雷軍 小米

上一篇文章

【數據點睇】連串刺激經濟措施湊效？ 8月工業零售投資均勝預期

下一篇文章

【數據點睇】房地產調控有待進一步放鬆 首8月住房銷售與投資續跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新盤價單】Wetland Seasons Bay 3期一房折實496.8萬起　發展商：壓軸登場　機會不再
【新盤價單】Wetland Seasons Bay 3期一房折實496.8萬起　發展商：壓軸登場　機會不再
【虛擬貨幣】顯示卡挖礦時代正式終結 以太坊2.0升級完成 區塊鏈耗電量大減99.95%
【虛擬貨幣】顯示卡挖礦時代正式終結 以太坊2.0升級完成 區塊鏈耗電量大減99.95%
【單位有相睇】單身Banker租西半山181呎納米盤　月租1.35萬
【單位有相睇】單身Banker租西半山181呎納米盤　月租1.35萬
【有相睇】九龍灣得寶花園跌穿400萬　3年勁蝕74萬
【有相睇】九龍灣得寶花園跌穿400萬　3年勁蝕74萬
世衛料新冠疫情快將結束 旅遊相關股個別發展
世衛料新冠疫情快將結束 旅遊相關股個別發展
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款