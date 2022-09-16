【小米造車】雷軍﹕小米造車是被逼出來的決定 稱「押上人生所有為小米汽車而戰」股價跌至逾兩年低位

官媒《央視》發布《雲頂對話-雷軍》預告片，小米集團（01810）創辦人雷軍提及為何加入造車行列，他指，目前風口在智能電動汽車，因為這成為了汽車工業和消費電子的融合。「如果你不幹，你就落伍了。」他形容，小米造車是一個被逼出來的決定。

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該預告片中，他又指小米造車將是他人生中最後一次重大的創業項目，自己願意押上人生所有積累的戰績和聲譽，為小米汽車而戰。

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事實上，近期不時傳出小米造車的消息。上周有內媒引述內部員工消息報道，小米電動車取得進展，工程樣車已基本完成，目前正處於軟件集成階段，預計在下月中旬前後可完成此階段，並將進入測試環節。報道又指，大概會在20萬至30萬元人民幣價格區間推出系列車型。

然而，股價走勢上，小米自6月底升至14.22元後跌跌不休，今日（16日）再跌至逾兩年低位，半日跌1.7%，報10.24元，成交額5.8億元。

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記者：郭秀慧