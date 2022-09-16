英國下周公布迷你財政預算案 料棄加國民保險供款比率

英國經濟仍受通脹陰影籠罩，政府為協助民眾應對生活成本危機，料於下周公布一份新的迷你財政預算案。首相卓慧思屆時料會宣布推翻多項措施，包括放棄上調國民保險供款比率，及擱置上調企業稅計劃。

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由於目前正值英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）駕崩的全國哀悼期，再加上國會將在月底休會三周以舉行政黨會議。因此卓慧思（Liz Truss）下周只餘下數天時間推動大規模財政改革。

英媒報道，卓慧思下周五（23日）將會於國會下議院宣布一項迷你財政預算案，料會推翻約翰遜（Boris Johnson）執政時期的多項經濟政策。

首先，卓慧思料會推翻國民保險（National Insurance， NIC）僱主及僱員供款比率1.25個百分點的增幅，料每年可為民眾節省數百英鎊。

其次，她料會放棄於2023年徵收健康及社會保障稅（Health and Social care levy）的計劃。

第三，她預計會擱置由明年4月上調企業稅的計劃。

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另外，卓慧思下周也將會公布1,500億英鎊（約1.35萬億港元）的能源救助方案細節。

英媒引述消息指，政府也計劃公布一項減輕生活成本的措施，可能會削減收入稅。卓慧思上周更表示，有可能會削減燃油稅。

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責任編輯：鄭錦玲