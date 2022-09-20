近日中國股市轉向的啟示

7月以來，中國股市再次遭受拋售壓力，MSCI中國從高位回落10%。從經濟角度分析，中國經濟在5月和6月增長稍為反彈後再次遇到嚴峻挑戰：疫情蔓延至更多省份；樓市困境加深，房屋銷售量和動工進一步減少；嚴重熱浪侵襲導致一些地方電力短缺，且需要限電。因此，經濟活動再次疲弱，使市場受困擾。

經濟前景主要取決於增長衝擊的持續時間和嚴重性，及北京紓緩衝擊的應對。如疫情不再導致全國收緊措施，房地產動盪應不引發系統性的破壞，我們認為經濟在下半年仍有機會適度復甦。復甦力度將主要取決於北京政策。近期減息及財政支持顯示當局可能推出新一輪政策寬鬆，儘管已宣布的措施規模遠未能遏制增長阻力，但它們應有助於支撐市場情緒。

不確定因素增加，使股市的短線交易變得困難，但我們長期鼓勵全球投資者需在中國股市作策略式配置的看法不變，中國股市估值目前稍低於歷史平均水平，但遠高於春季期間的低於1個標準差。目前市場氣氛雖然欠佳，但亦不致像新聞報導般出現市場恐慌。

2023年中國股市的前景主要受這些因素影響：首先，清零政策會在年底前會怎樣變化，或者更樂觀來看，10月中旬中共二十大會議後會否有變化。其次，房地產行業會否獲有力支持。早前宣佈的人民幣2,000億元政策銀行貸款，旨在協助陷入困境的發展商完成項目。這總算是朝著正確方向邁出一大步。 第三是中國怎樣重燃投資氣氛，刺激信貸需求和投資。

投資策略方面，我們正關注可受惠多年政策順風的行業，及可能在最近市場動盪遭拋售，但狀況良好的公司。這方面例子之一是潔淨能源，許多中國公司顯然將受惠於美國氣候法案，以及國內淨零排放承諾。

我們長遠看好中國，它仍然是全球最具活力的經濟體之一，且具有眾多結構性的動力。環球投資者在中國的配置嚴重不足，這一般是即將見底的訊號。中國亦處於不同貨幣周期，與發達市場股票的關聯性較低。當然，市場存在一些問題，但我認為我們或可在未來12個月看到改善。

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