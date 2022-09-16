【人民幣國際化】金管局余偉文：外資對中國在岸股債投資略為回軟　惟短期波動不會逆轉長期趨勢

▲ 金管局總裁余偉文指，外資對中國在岸股債投資略為回軟，惟短期波動不會逆轉長期趨勢。

金管局總裁余偉文以預先錄影視像形式在財資市場高峰會上發言，透露自己正參與國際會議，故無法親身到場。他指，截至去年底止，外資所持有的中國股票及在岸債券投資，3年間分別大增3倍及兩倍。縱使在內地封控及中美幣策分歧之背景下，外資對中國在岸股債市場的投資略為回軟，惟相信短期波動不會逆轉外資對投資中國資本市場的長期趨勢。

他又認為，有幾個關鍵動力會持續於中期至長期推動環球投資者對分散投資於人民幣資產的興趣。第一，人民幣在岸股債持續獲納入環球主要指數；第二，中國的長期經濟增長前景；第三，人民幣作為穩定儲備貨幣的認受性增加；第四，人民幣資產與環球主要金融資產的低關聯性。

優化人民幣流動性便利措施

在上述背景下，余偉文指香港須把握機會，發展具深度及流動性的離岸人民幣市場。具體方向上，香港要提升離岸人民幣流動性，就7月份公佈的中港利率「互換通」，金管局會優化人民幣流動性便利措施，包括增加即日及隔夜掉期的規模、延長人民幣隔夜掉期的服務時間等。其他提升本港人民幣市場流動性的措施，還包括發展更多元化的人民幣產品、擴大並優化互聯互通機制等。

余偉文提到，金管局考慮優化「債券通」南向通，以豐富本港債市，金管局同時亦就優化「理財通」與內地當局作出討論，範疇包括改善銷售安排、擴大產品範圍，以及開放予更多金融機構參與。離岸人民幣衍生工具市場亦是本港發展重點之一，余偉文表示，計劃引入更多風險管理產品，以滿足環球投資者的對沖需求。

擬為更多內地省市在港發債鋪路

將人民幣在港用途擴大至股票交易亦是重要一步，余偉文透露，由金管局、證監會及港交所組成的工作小組，正研究讓「股票通」南向通的合資格股票以人民幣計價之讓可行性，並將與內地當局就此進行準備與討論。同時，吸引更多內地與國際金融機構在港發行人民幣債券亦是重點，具體工作包括擴大本港人民幣點心債市場的產品範圍，並為更多中國省市在港發債鋪路。

另外，提升本港金融系統的基建，亦有助擴大本港人民幣離岸市場。余偉文指，金管局的核心工作之一，是將本港的債務工具結算系統發展為亞洲重要的國際中央證券存管機構，從而讓投資者更有效率地進行結算，並吸引內地及國際發行機構來港發行人民幣點心債。

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記者：余倩敏