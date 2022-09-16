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【券商點睇】考慮出生人口下滑因素 澳優目標價被下調

股樓投資 13:05 2022/09/16

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安信國際發表澳優（01717）報告指，考慮到中國出生人口下滑，以及消費市場情緒低迷對股價的壓制，下調目標價至6.96元，維持「買入」評級，目標價較現價還有約兩成的潛在升幅。該行認為，公司上半年牛奶粉收入按年下降37.6%，主要受到行業競爭加劇的影響，故公司已採取措施主動進行渠道調整，降低渠道庫存，預期下半年牛奶粉業務會重新恢復增長。

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

另上半年年毛利率47.1%，按年減少3個百分點，主要是公司給予分銷商折扣增加。羊奶粉毛利率57.4%，減少4.9個百分點，除了折扣因素外，羊乳清等原材料價格上漲較快是重要原因之一。不過，該行相信伊利股份（滬：600887）成為控股股東後，雙方能夠在產品組合、奶源供應、銷售網絡等方面進行合作，澳優有望從中受益。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份，請按【見下頁

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綜合來看，該行認為盡管行業競爭加劇，龍頭企業相對有更強的競爭優勢，未來市場集中度還將提升，看好與伊利攜手共進的澳優未來的業績表現。但結合當前市場環境的變化，仍要下調其盈利預測，2022至2024年淨利潤分別為6.2億元人民幣、7.9億元人民幣和8.2億元人民幣，對應每股盈利為0.4元、0.5元及0.51元。

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撰文：林衛

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港股 目標價 買入 澳優（01717）

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