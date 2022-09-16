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【機迷福音】《街霸 Street Fighter 6》10月封測　玩家可自創角色體驗單人故事模式

科技 14:00 2022/09/16

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《街霸 Street Fighter 6》將會加入4個經典角色，分別是達爾錫（Dhalsim）、本田（Honda）、布蘭卡（Blanka）和肯（Ken Masters）。（Capcom）

格鬥遊戲《街霸 Street Fighter 6》將於2023年推出，遊戲開發商Capcom在東京電玩展上公開更多情報，包括在遊戲中加入「世界巡迴賽」（World Tour）和「戰鬥中心」（Battle Hub Match）新系統，並宣布將於香港時間10月7日下午3時，至10月10日下午3時進行封測。

加入4大經典角色

Capcom表示，《街霸 Street Fighter 6》將會加入4個經典角色，分別是達爾錫（Dhalsim）、本田（Honda）、布蘭卡（Blanka）和肯（Ken Masters）。

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在「世界巡迴賽」系統中，玩家可以自創角色，體驗單人故事模式，包括隨時進行與不同經典遊戲角色進行街頭對戰，又或向他們拜師學習必殺技，再與強大的敵人對戰等。

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另一個新系統則是「戰鬥中心」，玩家可以使用在「世界巡迴賽」的自創角色，一邊與聚集在這裡的其他玩家交流，一邊暢玩「戰鬥中心」的線上內容，而每個「戰鬥中心」最多可以容納100人。

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此外，遊戲將於10月7日至10日在PS5、XSX|S及Steam上進行內測，主要是測試「戰鬥中心」的各項功能，包括配對、極限戰鬥模式、遊戲機中心，以及錦標賽等活動，目前已在官網進行封測招募。

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責任編輯：陳卓賢

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