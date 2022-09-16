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【數據點睇】房地產調控有待進一步放鬆 首8月住房銷售與投資續跌

股樓投資 12:41 2022/09/16

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國家統計局周五（16日）公布一系列數據，其中8月房地產相關數字的變幅不大，仍然顯示內地樓市恢復速度緩慢，各地推出的放鬆調控措施效果有限，未有證據顯示內房逐步走出困境。首8個月中國住宅銷售額按年下跌30.3%，較首7個月輕微減少1.1個百分點。

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

不過，作為衡量供應端的指標，首8個月房地產開發投資按年減少7.4%，跌幅則比首7個月增加1個百分點；同時房屋新開工面積下降37.2%，亦較首7個月的36.1%，跌幅擴大1.1個百分點，反映房企的投資意欲審慎。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡京東 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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另一方面，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降的城市數目有所增加，其中一綫城市商品住宅銷售價格環比微漲，二三綫城市環比轉降或降幅擴大。8月，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有50個和56個，比上月分別增加10個和5個。

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撰文：林衛

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