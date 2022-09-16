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【數據點睇】連串刺激經濟措施湊效？ 8月工業零售投資均勝預期

股樓投資 12:56 2022/09/16

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中國公布8月零售、工業及固定資產投資等數據，全部好過市場預期。8月社會消費品零售總額按年增長5.4%，比上月加快2.7個百分點；8月全國規模以上工業增加值增長4.2%，比上月加快0.4個百分點，增速高於預期。同時首8個月固定資產投資按年增長5.8%，亦高於前值及市場預期。

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

國家統計局稱，面對複雜嚴峻的國際環境和國內疫情散發多發、極端高溫天氣等多重超預期考驗，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加力落實穩經濟一攬子政策和接續政策措施，加快釋放政策效能，國民經濟延續恢復發展態勢，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，多數指標好於上月。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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自國內部分城市再次封控，市場關注零售消費狀況。按消費類型分，商品零售3.25萬億元（人民幣，下同），按年增長5.1%；餐飲收入3,748億元，增長8.4%。基本生活消費穩定增長，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額分別增長8.1%、5.8%。另一方面，工業增長主要來自高技術產業投資，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長23%、14.2%。

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撰文：林衛

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經濟 工業增加值 社會消費品零售總額 國家統計局 中國 固定資產投資

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