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【英女王逝世】王儲威廉護送祖母靈柩 憶亡母戴安娜葬禮

環球社會熱點 11:59 2022/09/16

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英女王靈柩周三（14日）離開倫敦白金漢宮，並移送至國會大廈的西敏廳供民眾瞻仰。英王查理斯三世、威廉王子及哈里王子等王室成員均隨隊出發。王儲威廉周四（15日）在桑德靈厄姆宮向民眾透露，為祖母移靈時想起亡母戴安娜。

澳洲男自稱係查理斯同卡米拉私生子 要求做親子鑑定 【下一頁】

英王查理斯三世（Charles III）、安妮公主（Princess Anne）、愛德華王子（Prince Edward）、安德魯王子（Prince Andrew） 、哈里王子（Prince Harry）與王儲威廉（Prince William）周三為英女王移靈。

王儲威廉身穿軍裝，與弟弟哈里跟在父親查理斯三世身後，護送英女王靈柩由白金漢宮移至西敏廳（Westminster Hall）供公眾瞻仰。

威廉在妻子凱特陪同下，周四現身祖母私人寓所桑德靈厄姆宮（Sandringham estate），駐足觀看民眾悼念英女王的鮮花及卡片，並於民眾交談。威廉表示：

「昨天那段路程很艱辛，喚起我一些回憶。」

（The walk yesterday was challenging，Brought back a few memories）

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500名元首政要出席國葬 6國不獲邀（附名單） 【下一頁】

戴安娜王妃於1997年離世，當年只有15歲的威廉王子與12歲的哈里王子，在全球注視下，同樣跟隨父親查理斯站在母親戴安娜靈柩後面，隨隊前往西敏寺（Westminster Abbey），當時畫面使人為之動容。

自哈里退出英國王室、再公開大爆王室秘密後，兩兄弟關係陷入冰點，二人極少私下交流。相隔25年後威廉與哈里再經歷親人離世，縱然葬禮埸面相似，但兄弟情感已無法回到從前。

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責任編輯：郭麗明

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