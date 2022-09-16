【FedEx】全球包裹數量急降　FedEx關閉90個辦事處、停飛貨機

▲ 聯邦快遞集團（FedEx）執行長警告，由於全球銷量疲軟，第1季收入恐無法達到華爾街預估，正在關閉多處辦公室、停飛貨機等，以抵銷全球包裹數量下降的影響。（法新社圖片）

聯邦快遞集團（FedEx）執行長警告，由於全球銷量疲軟，第1季收入恐無法達到華爾街預估，正在關閉多處辦公室、停飛貨機等，以抵銷全球包裹數量下降的影響。

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綜合媒體報道，FedEx執行長Rajesh Su bramaniam表示，無論在美國還是國際，本季度的後期宏觀經濟都明顯惡化，全球貨運量下降。Subramaniam稱：「我們正在採取行動降低成本，包括凍結招聘、關閉90個辦事處、停飛部分貨機、減少週日的地面快遞、5個企業辦公室。」不過，他沒有提起是否正在裁員。

FedEx第一季度表現不佳，發言人表示尤其在亞洲以及在歐洲面臨挑戰。儘管這些因素抑制了出貨量，但營運費用仍然很高。

此外，FedEx也取消了不到3個月前發布的當前財年的盈利預測，並將今年的資本支出預測下調了5億美元至63億美元（約39.2億至494.5億港元）。

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責任編輯：李智美