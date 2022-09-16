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【中資券商股】中信証券跌3%破底　內地鼓勵證券等金融機構降費　

股市 12:01 2022/09/16

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【中資券商股】中信証券跌3%破底　內地鼓勵證券等金融機構降費　

中資券商股普遍走低，中信証券 （06030） 、中信建投証券 （06066） 、海通證券 （06837） 、HTSC （06886） 跌2%至4%，均創四個月低。另外，招商證券 （06099） 跌3.5%，廣發証券 （01776） 挫7%。

消息面上，中國國務院辦公廳日前印發《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》，指出優化營商環境、降低制度性交易成本是減輕市場主體負擔、激發市場活力的重要舉措，當中提到將進一步規範涉企收費，推動減輕市場主體經營負擔，並鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，推動金融基礎設施合理降低交易、託管、登記、清算等費用。

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編輯：姚卓然

港股 招商證券（06099） 中信建投証券（06066） 中國國務院 廣發証券（01776） 中信証券（06030） HTSC（06886） 海通證券（06837）

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