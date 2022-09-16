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【烏克蘭戰爭】烏稱伊久姆有亂葬崗 埋逾440屍

環球政治 11:48 2022/09/16

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烏克蘭近日在東部展開反擊，並順利重新控制多個地方。烏國政府聲稱，在收復的伊久姆發現一個埋有多達440具屍體的亂葬崗。總統澤連斯基直指是俄軍所為，揚言要俄羅斯為此負責。

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哈爾科夫（Kharkiv）地區警方首席調查員博爾萬尼夫（Serhiy Bolvinov）表示，伊久姆（Izium）發現一個亂葬崗，埋有逾400具屍體。博爾萬尼夫指屍體有待檢驗真正死因，但部分相信死於轟炸或炮火襲擊。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）把伊久姆發現的疑似亂葬崗與基輔小鎮布查（Bucha）相提共論，狠批俄國胡亂處理屍體，必須為事件負責。澤連斯基強調，更多關於伊久姆亂葬崗的資訊即將浮現。

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負責重新融合被佔領區的烏克蘭官員科堅科（Oleg Kotenko）表示，結合俄軍士兵上傳的影片分析，估計亂葬崗下仍埋藏超過17具屍體。當地居民聲稱，一次俄軍空襲住宅大樓導致多名成人及小朋友死亡，不少被埋葬於亂葬崗。

英國衛報外媒記者報稱，亂葬崗位於伊久姆外圍森林地區，樹叢中豎立大批簡單墳墓，多數只有數字作記號。其中一個較大的墓碑寫明，17名烏軍士兵被埋葬。

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責任編輯：吳漢培

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軍事 地緣政治 澤連斯基 戰爭 基輔 烏克蘭 俄羅斯

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