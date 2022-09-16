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【美國加息】《黑天鵝》作者：長期零利率政策製造無數泡沫、40歲以下乏投資市場經驗　「大家在迪士尼度過了無憂無慮的15年」

股市 11:42 2022/09/16

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【美國加息】《黑天鵝》作者：長期零利率政策製造無數泡沫、40歲以下乏投資市場經驗　「大家在迪士尼度過了無憂無慮的15年」

暢銷書《黑天鵝》作者Nassim Taleb接受外電訪問時表示，美國經過長年的零利率政策，已破壞了經濟結構，並形成不少泡沫，更製造了像比特幣（bitcoin）的「腫瘤」，而基於大家度過了無憂無慮的15年，故40歲以下的人都缺乏投資市場經驗。

FedEx CEO：全球經濟即將陷入衰退　貨運量下跌反映各地經濟疲弱【下一頁】

「過去15年間，當中14年半身處迪士尼樂園，可想而知長年的零利率破壞了經濟結構，並製造了泡沫，令不少不應該出現的對沖基金，在過去15年出現了。」

麥樸思：不排除美息升至9厘才見頂【下一頁】

聯儲局於2008至2015年間，將利率保持在0至0.25厘水平，而且再於2020年3月再次減息至近零水平。Taleb指，聯儲局的低利率政策在比特幣、房地產、對沖基金市場均形成了泡沫或「腫瘤」，故聯儲局應讓利率回到正常水平，則約3至4厘左右。

Taleb指，現時正回到正常的經濟生活，有經驗的投資者都知道，在某些時間進行投資時，必須獲得一定的折讓，才能賺取現金流，但這些投資理念並不為新一代所理解。

相關文章：【美國加息】美國前財長薩默斯：聯儲局最終或加息至4.3厘以上

相關文章：【美國加息】摩通料聯儲局加息1厘可能性低於三分一　「當接近目的地時，好的司機不會加速」

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

編輯：陳韻妍

經濟 美股 經濟衰退 貨幣政策 市盈率 迪士尼樂園 加息 對沖基金 比特幣 美國聯儲局

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