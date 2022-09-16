【美國加息】《黑天鵝》作者：長期零利率政策製造無數泡沫、40歲以下乏投資市場經驗　「大家在迪士尼度過了無憂無慮的15年」

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暢銷書《黑天鵝》作者Nassim Taleb接受外電訪問時表示，美國經過長年的零利率政策，已破壞了經濟結構，並形成不少泡沫，更製造了像比特幣（bitcoin）的「腫瘤」，而基於大家度過了無憂無慮的15年，故40歲以下的人都缺乏投資市場經驗。
「過去15年間，當中14年半身處迪士尼樂園，可想而知長年的零利率破壞了經濟結構，並製造了泡沫，令不少不應該出現的對沖基金，在過去15年出現了。」
聯儲局於2008至2015年間，將利率保持在0至0.25厘水平，而且再於2020年3月再次減息至近零水平。Taleb指，聯儲局的低利率政策在比特幣、房地產、對沖基金市場均形成了泡沫或「腫瘤」，故聯儲局應讓利率回到正常水平，則約3至4厘左右。
Taleb指，現時正回到正常的經濟生活，有經驗的投資者都知道，在某些時間進行投資時，必須獲得一定的折讓，才能賺取現金流，但這些投資理念並不為新一代所理解。
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編輯：陳韻妍