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【通訊科技】科學家研「宇宙時間同步器」　或可取代GPS

10:00 2022/09/18

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CTS的運作原理，是利用傳感器檢測宇宙射綫與大氣層碰撞後留下的μ介子。（東京大學）

精準的時間同步是金融交易系統、工業自動化，以至陸地和海洋觀測網絡所需要的基本技術。不過，主流使用的全球定位系統（GPS），將訊號傳送至室內、地底和海底時，有部分會無法接收，導致電子儀器之間出現時間不一致情況。

有科學家研發了「宇宙時間同步器」（Cosmic Time Synchronizer，CTS），利用宇宙射綫解決上述問題。

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網絡科技應用在日常生活舉足輕重，電子儀器之間的時間同步要求亦相應提高。例如負責金融交易的電腦網絡，必須商定一個時間點來保證交易秩序。萬一系統之間出現時間誤差，或會造成金錢交易損失，甚至成為黑客網絡攻擊的漏洞。

此外，有些傳感器需要共同運作來監測許多物理事件，它們必須在時間上達成一致，以確定特定讀數的來源，這類傳感器甚至會被用作災難預警系統的一部分。

地下水底室內   傳輸易出錯

至於GPS及通訊網絡，大多是通過光纖或從軌道衛星向下發送訊號，並以確保對時間敏感的技術，時刻匹配到納秒（nanosecond）級別，故對每個組件之間的訊號傳輸，都要求近乎完美的時間同步。

現實情況卻是電子儀器很易受外在環境因素影響，令訊號無法作出精準的時間同步。例如當電子儀器相隔很遠，又或它們之間被流水與石頭阻隔時，傳輸訊號就很容易出錯，使網絡失去節奏、令儀器無法時間同步。

東京大學地球物理系教授田中宏幸（Hiroyuki Tanaka）表示，現今可使電子儀器長期保持時間同步的方法，是使用原子鐘（Atomic clocks），但這通常是用於大型和昂貴的電子儀器，而且非常容易壞，所以在一些生活應用是較難普及化。

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另一方面，要確保位處世界不同地點的電子儀器保持時間一致，也是甚具難度。田中宏幸舉例，用於GPS的軌道衛星，其時鐘需要定期與地面儀器的原子鐘進行校準，以保持運作的一致性。

不過，基於時間膨脹理論，地球引力會影響時間，所以儀器在移動軌道上的時間，與地面儀器上的時間，容易出現不同步情況。於是田中宏幸想到，利用宇宙射綫「μ介子」（muon）作訊號媒介，設計了CTS（宇宙時間同步器）來改善同步問題。

宇宙時間同步器   可改善問題

CTS的運作原理，是利用傳感器檢測宇宙射綫與大氣層碰撞後留下的μ介子。宇宙射綫會在距地表約15公里的高空散射，造成粒子雨（Particle shower），當中接近光速的μ介子，幾乎瞬間就能到達地面。

而位於多個地點的CTS可探測這些μ介子，並利用它們互相通訊。由於每次μ介子雨都有獨特的特徵，因此可讓CTS識別每次單一事件，從而作出相互同步。

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田中宏幸指出，μ介子可以輕易穿透岩石和水，這意味CTS可以在建築物、潛水艇和地下火車隧道中運作。他更提到：「現時衛星的時間同步在兩極、山區或水底都會出現很多盲點，CTS正好能填補這些空白。假以時日，CTS很可能會取代GPS的地位，徹底改變現今的計時方式，甚至改變導航系統的應用。」

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責任編輯：陳卓賢

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