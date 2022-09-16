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【網絡攻擊】網遊玩家成黑客主要目標　專家建議3大自保方法

科技 13:00 2022/09/16

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網遊玩家會向遊戲公司提交的個人資訊，這與他們向其僱主、銀行或網上購物時提供的資訊通常一樣多，因此也容易成為黑客的焦點。（資料圖片）

遊戲行業是全球最大的娛樂行業之一，也是網絡犯罪分子的主要攻擊目標。根據香港警方統計資料，網絡遊戲和產品在網上購物高風險詐騙目標中排名第三，軟件技術公司Check Point就向網遊玩家提出3大自保方法，強化網絡安全意識。

由於網遊玩家會向遊戲公司提交的個人資訊，這與他們向其僱主、銀行或網上購物時提供的資訊通常一樣多，因此也容易成為黑客的焦點。以8月的一個星期為例，就有超過10宗與網上遊戲有關的案件向香港警方報告，受害者損失超過6.8萬港元。

【網絡安全】財務與資安團隊溝通不足　71%企業因網絡事故損失逾3900萬元

Check Point指出，網絡犯罪分子通常會入侵遊戲玩家的帳戶並竊取其虛擬商品，然後將其售賣給其他用戶牟利。玩家們通常會通過單個帳戶，管理其所有購置裝備，而長期玩家更通常將數百款遊戲物品儲存在一個背包。網絡犯罪分子有時會入侵帳戶，竊取其中一些遊戲裝備供自己使用。

慎防被誘騙   下載惡意應用程式

因此Check Point分享以下3大建議，教導網遊玩家加強網絡安全：

1. 使用「雙重身份驗證」（2FA）：許多遊戲會讓攻擊者有機可乘，通常只需查看其他玩家便會顯示其用戶名。例如《戰地風雲5》提供支援最多64名玩家的競技模式，這意味著單個遊戲就能為網絡犯罪分子提供高達63個用戶名，用於測試常用或預設密碼。所以請務必啟用雙重身份驗證（若從新設備登錄時需要使用單獨的代碼），以確保帳戶安全。

【黑客入侵】報告：逾77%零售企業曾遭勒索軟件攻擊　按年大增75%

2. 慎防網絡釣魚：網絡釣魚攻擊活動經常瞄準熱門遊戲用戶。黑客的常用伎倆是創建虛假登錄頁面，或者冒充朋友，並企圖通過聊天平台發送惡意連結，而對電子遊戲的共同愛好會增加可信度並建立信任。因此請提高警覺，切勿點擊任何連結。

3. 提防「天上掉餡餅」的誘惑：在競技遊戲領域，許多玩家可能會被誘騙而下載了惡意應用程式，意圖通過「舞弊」、黑客攻擊或其他手段來獲取其他用戶所沒有的優勢。所以，玩家需要警惕任何此類誘惑，並只從官方應用商店下載應用程式。

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責任編輯：陳卓賢

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