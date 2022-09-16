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【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》8月吸金逾17億元　再度蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

股市 11:04 2022/09/16

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【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》8月吸金逾17億元　再度蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

據市場研究機構Sensor Tower商店情報數據顯示，騰訊 （00700） 旗下手機遊戲《王者榮耀》8月在全球App Store和Google Play吸金超過2.22億美元（17.4億港元）。蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，其中來自中國iOS市場的收入佔94%，海外市場收入佔比為6%。

騰訊今日失守300關，現跌0.9%，報297.2元。

另外，騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以1.56億美元的收入位列榜單第2名，其中60.7%的收入來自中國iOS市場，美國市場的收入佔8.8%。

至於榜單前五另外三款遊戲為米哈遊《原神》、King《Candy Crush Saga》和Sony《Fate/Grand Order》。

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編輯：姚卓然

 

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