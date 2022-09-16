【重磅收購】Adobe斥1,500億元收購協作設計平台Figma　稱有利推動網絡創意

▲ Adobe表示，將以價值200億美元的現金及股份收購Figma，據悉這是Adobe對私營軟件公司的最大收購項目。（法新社）

軟件開發商Adobe宣布將斥資200億美元（約1,500億港元）收購線上協作設計平台Figma，並指收購將有利推動網絡創意，並會把更多Creative Cloud套件技術發放至互聯網。事實上，Adobe去年亦收購影片協作平台Frame.io，加強線上產品的發展戰略。

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Figma是Google、微軟（Microsoft）和Airbnb等科技企業擁戴者，原因是Figma擁有良好的協作功能，可以讓多人在同一個檔案內設計或協作。

Adobe表示，將以價值200億美元的現金及股份收購Figma，據悉這是Adobe對私營軟件公司的最大收購項目。如果收購最終完成，Figma將繼續由聯合創辦人兼行政總裁Dylan Field繼續領導，但將需向Adobe的數碼媒體負責人David Wadhwani匯報工作。

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Dylan Field表示，Adobe將繼續讓Figma發展成一家自主公司，目前並沒有計劃改變Figma的定價，它將繼續向教育用戶提供免費服務。

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責任編輯：陳卓賢