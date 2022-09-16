【澳門賭牌】澳門賭牌今開標料傍晚有結果　6個賭牌數目不會變　3博企已完成開標（第二版）

▲ 【澳門賭牌】澳門賭牌今開標料傍晚有結果 6個賭牌數目不會變

澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投獲7間公司入標，澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會今日開標。各入標博企陸續完成開標，其中永利澳門 （01128） 率先完成開標。

永利澳門最早入標，亦是首間完成開標的博企，其代表在上午11時許步出大堂。據《澳門日報》報道，永利澳門總裁兼常務董事陳志玲受訪時表示，文件已交齊，公司近1.2萬名員工會持續與澳門進步，有信心會在澳門持續作貢獻。對於今次賭牌競投有新投資者加入，她表示大家自己做好自己事，把本份事做好，對自己貢獻要有想法、有長遠發展方向，相信公司在澳門有多年經驗、歷史和投入，一定會有自己的成績。

新濠 （00200） 及澳博 （00880） 均同樣完成開標。新濠主席兼行政總裁何猷龍開標後受訪時表示，今次七間投標公司競投最多六個賭牌，反映投資者對澳門長遠發展有信心，雖然疫下經營有困難，但在國家支持下澳門旅遊業長遠都是向好。而新濠影滙二期進度已完成八成半至九成，但因不少牌照需要申請，包括擁有亞洲其中一個最大型的室內水上遊樂場，因此展望明年第二季落成，希望屆時旅遊巿場能恢復。

澳博主席何超鳳開標後受訪表示，有信心繼續支持澳門繁榮穩定和民生發展，看好未來發展，強調公司對競投極之充滿信心，又指拓展海外客源是個大趨勢。

澳門賭牌第7家公司入標 四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標【下一頁】

張永春強調，新一輪賭牌競投批給數目為6個，已由行政長官批示及法律訂定，6個批給不會改變。

7間投標公司除現有6大賭牌牌主，永利澳門 （01128） 、金沙中國 （01928） 、銀娛 （00027） 、新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞、澳博 （00880） 、美高梅中國 （02282） ，馬來西亞雲頂相關公司也有提交申請。

澳門賭牌競投委員會主席、行政法務司司長張永春表示，希望傍晚有最終開標結果，有結果後，競投委員會與被接納參與競投公司諮詢、磋商，以及審議標書內容，暫無時間表，整個開標及判級程序目標是今年底前完成。

（加入永利、新濠及澳博開標後發言）

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編輯：陳韻妍