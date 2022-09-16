【澳門賭牌】澳門賭牌今開標料傍晚有結果　6個賭牌數目不會變　雲頂能否突圍而出？

▲ 【澳門賭牌】澳門賭牌今開標料傍晚有結果 6個賭牌數目不會變

澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投獲7間公司入標，澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會今日開標。澳門賭牌競投委員會主席、行政法務司司長張永春表示，希望傍晚有最終開標結果，有結果後，競投委員會與被接納參與競投公司諮詢、磋商，以及審議標書內容，暫無時間表，整個開標及判級程序目標是今年底前完成。

澳門賭牌第7家公司入標 四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標【下一頁】

張永春強調，新一輪賭牌競投批給數目為6個，已由行政長官批示及法律訂定，6個批給不會改變。

7間投標公司除現有6大賭牌牌主，永利澳門 （01128） 、金沙中國 （01928） 、銀娛 （00027） 、新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞、澳博 （00880） 、美高梅中國 （02282） ，馬來西亞雲頂相關公司也有提交申請。

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編輯：陳韻妍