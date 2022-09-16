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【澳門賭牌】澳門賭牌今開標料傍晚有結果　6個賭牌數目不會變　永利澳門率先完成開標（第二版）

股市 12:41 2022/09/16

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【澳門賭牌】澳門賭牌今開標料傍晚有結果　6個賭牌數目不會變

澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投獲7間公司入標，澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會今日開標。永利澳門 （01128） 率先完成開標。

澳門賭牌競投委員會主席、行政法務司司長張永春表示，希望傍晚有最終開標結果，有結果後，競投委員會與被接納參與競投公司諮詢、磋商，以及審議標書內容，暫無時間表，整個開標及判級程序目標是今年底前完成。

澳門賭牌第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標【下一頁】

張永春強調，新一輪賭牌競投批給數目為6個，已由行政長官批示及法律訂定，6個批給不會改變。

7間投標公司除現有6大賭牌牌主，永利澳門 （01128） 、金沙中國 （01928） 、銀娛 （00027） 、新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞、澳博 （00880） 、美高梅中國 （02282） ，馬來西亞雲頂相關公司也有提交申請。

永利澳門最早入標，亦是首間完成開標的博企，其代表在上午11時許步出大堂。據《澳門日報》報道，永利澳門總裁兼常務董事陳志玲受訪時表示，文件已交齊，公司近1.2萬名員工會持續與澳門進步，有信心會在澳門持續作貢獻。對於今次賭牌競投有新投資者加入，她表示大家自己做好自己事，把本份事做好，對自己貢獻要有想法、有長遠發展方向，相信公司在澳門有多年經驗、歷史和投入，一定會有自己的成績。

（加入永利澳門陳志玲發言）

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編輯：陳韻妍

港股 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 博彩 澳門 美高梅中國（02282） 新濠國際（00200）

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