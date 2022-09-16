IMF料部分國家經濟明年陷衰退 下行風險仍籠罩全球

國際貨幣基金組織（IMF）早於今年7月，下調全球經濟增長預測。IMF周四（15日）指由於下行風險持續主導全球經濟前景，預計部分國家經濟將在明年陷入衰退。

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IMF發言人賴斯（Gerry Rice）表示，受通脹持續高企、供應鏈問題及金融市場環境收緊，引述數據指第三季經濟增長動力將會進一步減弱。

賴斯聲稱IMF所描述的全球經濟放緩跡象，只不過是在最近數周或數月内加劇。他聲稱疫情下封城及房地產市場，正為中國經濟活動帶來壓力，而且美元走強也影響很多國家。

他表示要考慮大量不確定性，IMF預計部分國家明年將面臨衰退，但目前仍難判斷全球倒是會否步入廣泛衰退。

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IMF於今年7月，將今明兩年的經濟增長預測，分別下調至3.2%及2.9%。IMF下月將會發表新一份經濟展望報告，不過賴斯未有提及，IMF接下來會否進一步下調經濟增長預測。

賴斯表示就算部分國家未陷入技術性衰退，但對全球各地大量人而言，已有如經歷一場衰退。他指出單計非洲，當地過去兩年的飢餓人數就飆升三分之一，多達1.23億人受影響。他強調不論這種現象能否稱為衰退，都是可怕的情況。

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責任編輯：鄭錦玲