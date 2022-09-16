  • 32°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IMF料部分國家經濟明年陷衰退 下行風險仍籠罩全球

環球經濟金融 10:45 2022/09/16

分享：

分享：

國際貨幣基金組織（IMF）早於今年7月，下調全球經濟增長預測。IMF周四（15日）指由於下行風險持續主導全球經濟前景，預計部分國家經濟將在明年陷入衰退。

日本10月料開放自由行 恢復短期停留免簽證 【下一頁】

IMF發言人賴斯（Gerry Rice）表示，受通脹持續高企、供應鏈問題及金融市場環境收緊，引述數據指第三季經濟增長動力將會進一步減弱。

賴斯聲稱IMF所描述的全球經濟放緩跡象，只不過是在最近數周或數月内加劇。他聲稱疫情下封城及房地產市場，正為中國經濟活動帶來壓力，而且美元走強也影響很多國家。

他表示要考慮大量不確定性，IMF預計部分國家明年將面臨衰退，但目前仍難判斷全球倒是會否步入廣泛衰退。

世衛譚德塞指新冠疫情結束在望 按周死亡數近兩年半新低 【下一頁】

IMF於今年7月，將今明兩年的經濟增長預測，分別下調至3.2%及2.9%。IMF下月將會發表新一份經濟展望報告，不過賴斯未有提及，IMF接下來會否進一步下調經濟增長預測。

賴斯表示就算部分國家未陷入技術性衰退，但對全球各地大量人而言，已有如經歷一場衰退。他指出單計非洲，當地過去兩年的飢餓人數就飆升三分之一，多達1.23億人受影響。他強調不論這種現象能否稱為衰退，都是可怕的情況。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國鐵路工會取消罷工 資方同意到2024年加薪24%（第二版）
今日
美國鐵路工會取消罷工 資方同意到2024年加薪24%（第二版）
英國研究警告 過百萬人10月起或拒交電費
2022/09/14
英國研究警告 過百萬人10月起或拒交電費
美食品貴逾一成創43年來新高 雞蛋升幅近4成
2022/09/14
美食品貴逾一成創43年來新高 雞蛋升幅近4成
英國7月薪酬錄增長 仍大幅落後通脹
2022/09/13
英國7月薪酬錄增長 仍大幅落後通脹
俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃
2022/09/13
俄羅斯否認低價賣石油 換取印度不支持G7價格上限計劃

你可能感興趣

美國鐵路工會取消罷工 資方同意到2024年加薪24%（第二版）
今日 11:27
美國鐵路工會取消罷工 資方同意到2024年加薪24%（第二版）
英國研究警告 過百萬人10月起或拒交電費
17:25 2022/09/14
英國研究警告 過百萬人10月起或拒交電費
美食品貴逾一成創43年來新高 雞蛋升幅近4成
13:42 2022/09/14
美食品貴逾一成創43年來新高 雞蛋升幅近4成
經濟 經濟衰退 經濟數據表現 國際貨幣基金組織 通脹

上一篇文章

【英女王逝世】安德魯哈里料著軍裝 接力守夜

下一篇文章

碧咸夫婦做錯1件事得罪新抱 遭狠拒為男家搞多場婚禮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
新型冠狀肺炎全球疫情（09月16日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月16日 時間11:00）
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
【英女王逝世】500名元首政要出席國葬 6國不獲邀（附名單）
【英女王逝世】500名元首政要出席國葬 6國不獲邀（附名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款