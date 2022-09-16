【英女王逝世】安德魯哈里料著軍裝 接力守夜

英女王靈柩已移至國會大樓的西敏廳，接受民眾瞻仰。多位王室成員將戚英女王守夜，包括新理查理斯三世，據報哈里與安德魯兩位王子獲特准，可穿軍裝參與守夜。兩名內閣官員日前亦有守夜。

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查理斯三世（Charles III）與3名弟妹將於當地時間周五（19日）傍晚，在西敏廳（Westminster Hall）舉行15分鐘守夜儀式。屆時，早前因捲入性侵案而自願交還榮譽軍銜及王室贊助的安德魯（Prince Andrew），將獲准穿軍裝參與守夜儀式。

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哈里（Prince Harry）預計周六（20日）會與王儲﹑哥哥威廉（Prince William）及兩名表親，安妮公主兒子飛利浦斯（Peter Phillips）及女兒扎拉‧廷德爾（Zara Tindall）一同守夜。英國《每日鏡報》聲稱，王室人士已改變心意，估計哈里可以穿軍裝為英女王守夜。

國防大臣華禮士（Ben Wallace）與蘇格蘭事務大臣張毅德（Alister Jack）周四亦有現身西敏廳，以一身皇家弓箭手連隊（The Royal Company of Archers）軍服，參與守夜儀式。

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責任編輯：吳漢培