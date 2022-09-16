【英女王逝世】安德魯哈里同獲准 著軍裝接力守夜

英女王靈柩已移至國會大樓的西敏廳，接受民眾瞻仰。多位王室成員將為英女王守夜，包括英王查理斯三世。英王胞弟安德魯兩位王子及次子哈里，已獲特准可穿軍裝參與守夜。

白金漢宮舊臣半年後完約 打定輸數被查理斯裁員 【下一頁】

哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事 【下一頁】

查理斯三世（Charles III）與3名弟妹當地時間周五（16日）傍晚，在西敏廳（Westminster Hall）舉行15分鐘守夜儀式。屆時，早前因捲入性侵案而自願交還榮譽軍銜及王室贊助的安德魯（Prince Andrew），將獲准穿軍裝參與守夜儀式。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

英女王的8名孫兒周六（17日）會一同守夜，包括哈里王子（Prince Harry）、威廉王子（Prince William）、安妮公主兒子飛利浦斯（Peter Phillips）及女兒扎拉‧廷德爾（Zara Tindall）、安德魯王子兩名女兒比特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie），以及愛德華王子的長女露易絲公主（Lady Louise Windsor）及詹姆士王子（James Mountbatten-Windsor）。

白金漢宮表示，查理斯三世下令哈里須與威廉一起身穿軍服參與守夜，屆時兩兄弟會各站在靈柩兩端。

國防大臣華禮仕（Ben Wallace）與蘇格蘭事務大臣張毅德（Alister Jack）周四亦有現身西敏廳，以一身皇家弓箭手連隊（The Royal Company of Archers）軍服，參與守夜儀式。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培