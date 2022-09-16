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【即時通訊】Snapchat網頁版免費向所有用戶開放

科技 11:00 2022/09/16

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疫情下網絡通訊需求激增，通訊軟件Snapchat 7月時推出只向付費用戶提供的網頁版，日前更宣布功能向所有用戶開放，無論是手機或電腦用戶現在都可透過Snapchat聊天及視像對話。

【iOS 16】蘋果新技術減碳足跡 iPhone將增設「清潔能源充電」功能

Snapchat早前公布一系列新的功能，當中包括向所有人提供Snapchat for Web， 用戶只需前往web.snapchat.com以用戶名及密碼登入，就可在任何設備與朋友保持對話，Snap產品負責人Nathan Boyd向外媒表示，網頁版Snapchat對公司來說是一個新機遇。

【IG抖音化】總觀看時數大幅落後TikTok 大多IG Reels用戶零互動

其實Snap早在今年7月已宣布推出Snapchat網頁版，但當時只讓付費Snapchat Plus用戶使用，付費版亦被視為Snap增加收入來源的舉措之一。此外，Snapchat亦公布數個新功能，包括提示未讀訊息及來電的Snap Shortcuts，及向iOS 16提供的Lock Screen Widgets等。

記者：彭振濠

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