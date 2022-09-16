▲ 【大戶持倉】富達國際出手加注中資互聯網股 除阿里巴巴外、此股更獲大舉增持！

「別人恐懼時我貪婪」還是「跌市勿接飛刀」？富達國際傾向成為前者。據內媒引述晨星最新數據顯示，8月底富達國際旗下中國股票基金增持互聯網等行業相關股票，其中更大舉增持騰訊 （00700） 。

上月富達國際旗下中國焦點基金大舉增持騰訊，持股量大增61.18%，至佔該基金比重5.64%，持倉市值為1.63億美元，為該基金最大重倉股。同時，該基金將阿里巴巴美股搬倉至港股，阿里巴巴美股減持7.12%，而港股部分增持17.66%，佔該基金為4.57%。

另外，富達另一中國消費動力基金在8月增持騰訊、阿里巴巴、美團 （03690） 及京東 （09618） 等，當中騰訊增持幅度為6.36%，持倉市值為4.17億美元，為該基金最大持倉股。同時又增持阿里巴巴達10.11%，持倉市值為3.39億美元。兩者分別佔該基金比重為9.43%和7.66%。相反，該基金減持友邦 （01299） 4.36%持股。

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編輯：姚卓然