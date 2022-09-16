  • 31°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 10:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大戶持倉】富達國際出手加注中資互聯網股　除阿里巴巴外、此股更獲大舉增持！

股市 09:56 2022/09/16

分享：

分享：

【大戶持倉】富達國際出手加注中資互聯網股　除阿里巴巴外、此股更獲大舉增持！

「別人恐懼時我貪婪」還是「跌市勿接飛刀」？富達國際傾向成為前者。據內媒引述晨星最新數據顯示，8月底富達國際旗下中國股票基金增持互聯網等行業相關股票，其中更大舉增持騰訊 （00700）

上月富達國際旗下中國焦點基金大舉增持騰訊，持股量大增61.18%，至佔該基金比重5.64%，持倉市值為1.63億美元，為該基金最大重倉股。同時，該基金將阿里巴巴美股搬倉至港股，阿里巴巴美股減持7.12%，而港股部分增持17.66%，佔該基金為4.57%。

另外，富達另一中國消費動力基金在8月增持騰訊、阿里巴巴、美團 （03690） 及京東 （09618） 等，當中騰訊增持幅度為6.36%，持倉市值為4.17億美元，為該基金最大持倉股。同時又增持阿里巴巴達10.11%，持倉市值為3.39億美元。兩者分別佔該基金比重為9.43%和7.66%。相反，該基金減持友邦 （01299） 4.36%持股。

相關文章：

【大戶持倉】高瓴上季增持阿里拼多多　清倉滴滴及理想汽車

【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港

【騰訊700】南非大股東Naspers正式減持騰訊　半年揸少逾390萬股、貨值近15.5億元

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

編輯：姚卓然

美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 港股 股票

上一篇文章

【人民幣債券】人民幣貶值兼台海局勢升溫　外資連續7個月減持中國債券

下一篇文章

【美股焦點】FedEx CEO：全球經濟即將陷入衰退　貨運量下跌反映各地經濟疲弱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】世銀警告全球陷滯脹 道指跌173點 納指挫1.4%
【美股收市】世銀警告全球陷滯脹 道指跌173點 納指挫1.4%
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會　包括摩根士丹利及花旗
【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會　包括摩根士丹利及花旗
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款