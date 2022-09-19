富城集團　專業物業及設施管理　協助客戶提升資產價值

獎項：最佳物業及設施管理服務



不少港人都喜歡買樓投資，但你可曾想過除了新舊程度、地區位置，以至周邊配套可能影響物業的價值外，物業管理公司的服務質素原來對物業的價格亦有一定的支持作用？擁有逾半世紀物業資產及設施管理服務經驗的富城集團（下稱富城），多年來致力透過優質創新的專業管理服務，配合強大的工程團隊，不斷引進嶄新的管理概念和先進科技，以及度身訂造的增值服務，滿足客戶多元化的需求，讓客戶的物業資產價值不斷提高。



富城早於1960年代開始已為本港大型綜合住宅發展項目包括美孚新邨及其後的沙田第一城提供專業化的管理服務。「經過逾20年的發展，富城集團的企業品牌於1981年正式成立。時至今日，我們管理逾400個物業及設施項目。」富城集團董事總經理鄭錦華博士表示，富城集團現已是香港最大的物業資產及設施管理集團之一，管理的項目涵蓋本港房地產市場各個層面，除了大型私人綜合住宅項目之外，並包括高級屋苑、工商樓宇、甲級寫字樓等。此外，該集團並負責管理政府產業署轄下的物業及設施、環保園及科學園等，管業面積達1億8千萬平方呎，服務逾100萬名市民。



專責工程團隊成優勢 維修更具效率



鄭博士指出，由於富城管理的物業及設施種類既多且廣，所以能夠從中汲取及累積豐富經驗，應用到不同的項目之上。「我們有一套標準化的專業管理系統，會因應不同客戶的需求，為他們提供一站式具彈性且度身訂造的綜合管理方案，以切合其實際需要。」



而在物業資產及設施管理服務之外，富城並將業務拓展至項目管理和工程策劃，以及大型物業維修和保養工程等。鄭博士表示，有別於一般物業管理公司會把所有工程項目外判予第三方公司處理，富城擁有一支400人的工程團隊，專責處理客戶的物業及設施的日常維修保養工作，不只令營運更具效益，亦可確保質素符合相關水平。



「由於我們有專屬的工程團隊，更有專業管理團隊做好財政規劃，所以即使是樓齡逾四、五十年的屋苑如美孚新邨及沙田第一城，我們也能不斷為客戶優化樓宇，令物業一直與時並進，安居樂業。」

▲ 富城集團董事總經理鄭錦華博士深信以人為本，透過完善的系統，提升員工的競爭優勢，達至雙贏。

推出富城智能管理TM系統 發展科技為物業增值



鄭博士表示，富城積極引進各類嶄新的系統，該集團在2000年推出「富城智能管理TM」系統，把物業管理的運作分為物業資產管理、設施管理、客戶管理、財務管理及行政管理等5大範疇，透過19個網上系統把工作流程電子化，為客戶提供額外的增值服務。



由於科技推陳出新，鄭博士透露，富城會基於市場需求自行投資和開發不同的科技系統，近年該集團更投放逾千萬港元研發手機應用程式，應用於集團旗下的物業及設施。「去年，我們為轄下部分管理的物業向政府爭取資助，安裝電動車充電器，凡此種種可見我們致力透過不同的措施，在滿足客戶需要的同時，為物業不斷增值。」

緊貼市場需求 多元化專業管理服務



談及度身訂造的管理服務，鄭博士指出，每項物業和設施的運作情況截然不同，而客戶的需求亦有所不同，所以他們會細心聆聽客戶的需要，從而為其提供最具成本效益的服務。「我們很清楚富城的市場定位，市場上很多客戶並非盲目追求最高的服務，而是最切合他們實際需要的貼身服務。」



鄭博士總結時表示，富城乃一間由市場導向，緊貼市場需求的獨立物業資產及設施管理公司，未來他們會繼續透過龐大的管理業務所產生的協同效應，為客戶提供多元化且符合成本效益的專業管理服務。「我們不會純以價格作為競爭手段。我們會以一個合適的價錢和服務，贏得客戶的信心，而這也是富城一直沿用的市場策略和企業文化。」



視員工為重要人力資本



作為一個歷史悠久的本地獨立物業資產及設施管理集團，富城多年來為行業培育無數人才，「由於我們管理的物業種類繁多，所以同事有機會累積不同物業和設施的管理經驗，從而獲得自我增值和與別不同的發展機會。」鄭錦華博士表示，富城早在90年代已把員工視為公司的重要人力資本，透過完善的晉升階梯、在職培訓、師徒制度，以及鼓勵員工善用工餘進修，提升競爭優勢。目前，富城有逾5,000名員工，而流失率一直維持在十分低的水平，他指出，未來集團會繼續投放資源發展人力資本，讓同事能與集團一同發展和增值。

（特約）