  • 31°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 23:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】FedEx CEO：全球經濟即將陷入衰退　「我們是一面鏡子」

股市 22:10 2022/09/16

分享：

分享：

【美股焦點】FedEx CEO：全球經濟即將陷入衰退　貨運量下跌反映各地經濟疲弱

FedEx聯邦快遞（美：FDX） 至8月底季度業績遜預期，FedEx行政總裁Raj Subramaniam警告，全球經濟即將陷入衰退，而FedEx業務表現只是一面鏡子，反映眾人業務實為疲弱。

FedEx季績遜預期、周五早段最多跌24%，詳情可見【下一頁

對於公司截至8月底的2023財年第一財季營收和盈利均不及預期，Subramaniam表示非常失望。他承認公司錯判貨運需求形勢，稱今年初公司曾認為中國工廠因疫後重啟而預料全球貨運量需求會增加，但可惜全球貨運量實際上卻下降，而且一周又一周的下跌。

他還表示，貨運的下跌影響廣泛，自6月份投資者日前後以來，公司的貨運量每周都在下降。

他續指，公司看到全球各個領域的銷量都在下降，所以當第二財季才剛剛開始，觀察到每周的數據看上去都不太好，所以公司只能假設現在的經濟狀況不是很好，「我們是一面鏡子，反映了所有人的業務，尤其是高價值的經濟體。」

相關文章：

【美國加息】達利奧：若美國加息至4.5厘　美股將下跌兩成

【科技股女股神】Cathie Wood方舟投資旗下ETF趁周二大跌市掃入27隻美股　呢三隻股買入最多...

【異動｜航運股】航運股向下、東方海外曾挫一成　波羅的海乾貨指數創逾2年低

編輯：姚卓然

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

 

美股 聯邦快遞（FedEx，美：FDX） 經濟衰退 經濟 經濟狀況

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌49點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）

下一篇文章

【聯邦快遞FDX】FedEx季績遜預期、撤指引、關閉90個辦事處　周五最多跌24%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌49點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌49點　滙豐ADR升0.5%（不斷更新）
【iPhone14】蘋果 iPhone 14 Pro Max炒風再現　先達回收價一度高水逾3000元　有買手掃貨運往中東及俄羅斯等（第二版）
【iPhone14】蘋果 iPhone 14 Pro Max炒風再現　先達回收價一度高水逾3000元　有買手掃貨運往中東及俄羅斯等（第二版）
【澳門賭牌】澳門賭牌開標　7間競投公司均獲接納　賭牌「7爭6」（第三版）
【澳門賭牌】澳門賭牌開標　7間競投公司均獲接納　賭牌「7爭6」（第三版）
【波音BA】波音將原定供給中國的部分飛機轉售予其他買家
【波音BA】波音將原定供給中國的部分飛機轉售予其他買家
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【美股市況】美股四巫日道指跌216點、納指跌1.4%　FedEx重挫24%、波音高層被中國制裁跌半成（不斷更新）
【美股市況】美股四巫日道指跌216點、納指跌1.4%　FedEx重挫24%、波音高層被中國制裁跌半成（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款