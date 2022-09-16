【美股焦點】FedEx CEO：全球經濟即將陷入衰退　「我們一面鏡子」

▲ 【美股焦點】FedEx CEO：全球經濟即將陷入衰退 貨運量下跌反映各地經濟疲弱

FedEx聯邦快遞（美：FDX） 至8月底季度業績遜預期，FedEx行政總裁Raj Subramaniam警告，全球經濟即將陷入衰退，而FedEx業務表現只是 一面鏡子，反映 眾人業務實為疲弱。

對於公司截至8月底的2023財年第一財季營收和盈利均不及預期，Subramaniam表示非常失望。他承認公司錯判貨運需求形勢，稱今年初公司曾認為中國工廠因疫後重啟而預料全球貨運量需求會增加，但可惜全球貨運量實際上卻下降，而且一周又一周的下跌。

他還表示，貨運的下跌影響廣泛，自6月份投資者日前後以來，公司的貨運量每周都在下降。

他續指，公司 看到全球各個領域的銷量都在下降，所以當第二財季才剛剛開始，觀察到每周的數據看上去都不太好，所以公司只能假設現在的經濟狀況不是很好，「我們是一面鏡子，反映 了所有人的業務，尤其是高價值的經濟體。」

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編輯：姚卓然

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