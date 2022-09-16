【聯邦快遞FDX】FedEx季績遜預期、撤指引、關閉90個辦事處　周五最多跌24%

▲ 【聯邦快遞FDX】FedEx季績遜預期 撤回全年盈利預測、宣布削減成本措施

FedEx 聯邦快遞（美：FDX）季度業績遜預期，同時警告行業前景惡化，撤回全年預測，宣布削減成本措施，包括關閉90個辦事處及5個公司辦公設施、推遲招聘工作、減少航班等。受消息影響，FedEx周五早市股價最多跌逾24%，低見155美元，最新跌22%，報160.61美元。

期內，FedEx季度收入232億美元，低於預期的235.9億美元，經調整每股收益3.44美元，低於預期的5.14美元。

FedEx指，隨著宏觀經濟趨勢顯著惡化，全球銷量下降，正積極加快降低成本。

FedEx預期最新季度收入235億至240億美元，低於分析師預計的248.6億美元，經調整每股收益預期為至少2.75美元，同樣較分析師預計的5.48美元為低，並撤回全年業績展望。

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責任編輯︰梁浩碩

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