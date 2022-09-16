【港股市況】滙豐ADR較港高1%　恒指黑期跌183點、道指期貨跌158點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

加息憂慮揮之不去，世銀警告全球陷滯脹，美股下跌，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約117點，恒指料開報18813點。滙豐 （00005） ADR折合報48.15元，較港收市價高0.75元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報296.62元，較港收市價低3.38元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.15元，較港收市價低0.95元或1.1%。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【08：38】【中概股審計】美國SEC主席：美國檢查人員將於下周起在港檢查中概股審計底稿

【08：28】恒指黑期跌183點，報18733點；道指期貨跌158點，報30912點。

【07：45】港股ADR收報18813點，跌117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.15元，較港收市價高0.75元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報296.62元，較港收市價低3.38元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.15元，較港收市價低0.95元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美就業續改善，8月零售勝預期，顯示聯儲局收緊貨幣政策下，就業市場依然健康，令到加息憂慮揮之不去 ，世銀警告全球陷滯脹，美股反覆偏軟，道指尾段挫逾200點，道指收跌173點，報30961點；標指跌44點，報3901點；納指跌167點或1.43%，報11552點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

責任編輯︰梁浩碩