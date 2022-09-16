  • 29°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 08:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】滙豐ADR較港高1%　恒指黑期跌183點、道指期貨跌158點（不斷更新）

股市 08:38 2022/09/16

分享：

分享：

港股市況不斷更新

加息憂慮揮之不去，世銀警告全球陷滯脹，美股下跌，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約117點，恒指料開報18813點。滙豐 （00005） ADR折合報48.15元，較港收市價高0.75元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報296.62元，較港收市價低3.38元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.15元，較港收市價低0.95元或1.1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +2

即市走勢︰

【08：38】【中概股審計】美國SEC主席：美國檢查人員將於下周起在港檢查中概股審計底稿

【08：28】恒指黑期跌183點，報18733點；道指期貨跌158點，報30912點。

【07：45】港股ADR收報18813點，跌117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.15元，較港收市價高0.75元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報296.62元，較港收市價低3.38元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.15元，較港收市價低0.95元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美就業續改善，8月零售勝預期，顯示聯儲局收緊貨幣政策下，就業市場依然健康，令到加息憂慮揮之不去 ，世銀警告全球陷滯脹，美股反覆偏軟，道指尾段挫逾200點，道指收跌173點，報30961點；標指跌44點，報3901點；納指跌167點或1.43%，報11552點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【中概股審計】美國SEC主席：美國檢查人員將於下周起在港檢查中概股審計底稿
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成
【美股收市】世銀警告全球陷滯脹 道指跌173點 納指挫1.4%
【美股收市】世銀警告全球陷滯脹 道指跌173點 納指挫1.4%
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）
【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會　包括摩根士丹利及花旗
【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會　包括摩根士丹利及花旗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款