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【港股市況】滙豐逆市穩、濠賭股反彈　小米破底　恒指早段跌逾200點（不斷更新）

股市 10:03 2022/09/16

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港股市況不斷更新

加息憂慮揮之不去，世銀警告全球陷滯脹，美股下跌，港股今早跟隨低開近200點。滙豐 （00005） 逆市穩，升0.4%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒指低開197點，開報18732點；科指跌1.3%，報3911點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +2

即市走勢︰

【10：02】中國8月社會消費品零售總額按年升5.4%，前值為2.7%。中國8月規模以上工業按年升4.2%，前值3.8%。

【10：00】小米 （01810） 最新跌逾3%，低見10.08元破底，下試10元關口。

【09：59】【大戶持倉】富達國際出手加注中資互聯網股　除阿里巴巴外、此股更獲大舉增持！

【09：55】山東墨龍 （00568） 挫近9%，低見2.99元。山東墨龍對於A股股票價格異常波動，表示近期公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

【09：54】商湯 （00020） 跌近2%，低見2.03元創上市後新低。

【09：48】內房續揚，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升約0.8%；碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升逾1%。

【09：44】港股早段跌約250點，報18679點；科指跌2.1%，報3879點。

【09：42】小米 （01810） 跌近2%，早段破底低見10.22元。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【09：37】昨日下跌的濠賭股今早逆市反彈，銀娛 （00027） 升1%；金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾2%；永利 （01128） 升近2%；新濠 （00200） 升0.8%。

【09：34】中國通海金融 （00952） 早段升逾4成，高見0.25元。中國通海金融控股股東泛海控股國際金融持有公司約40.99億股已根據擔保契據被接管，售予主席及總裁，溢價約16.3%獲提全購。

【09：30】新華保險 （01336） 開市後跌逾3%，破底低見16.54元，成交達4.3億元。

【09：22】滙豐 （00005） 逆市穩，升0.4%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒指低開197點，開報18732點；科指跌1.3%，報3911點。

【09：13】期指開報18737點，跌125點或0.7%。

【08：38】【中概股審計】美國SEC主席：美國檢查人員將於下周起在港檢查中概股審計底稿

【08：28】恒指黑期跌183點，報18733點；道指期貨跌158點，報30912點。

【07：45】港股ADR收報18813點，跌117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.15元，較港收市價高0.75元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報296.62元，較港收市價低3.38元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.15元，較港收市價低0.95元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美就業續改善，8月零售勝預期，顯示聯儲局收緊貨幣政策下，就業市場依然健康，令到加息憂慮揮之不去 ，世銀警告全球陷滯脹，美股反覆偏軟，道指尾段挫逾200點，道指收跌173點，報30961點；標指跌44點，報3901點；納指跌167點或1.43%，報11552點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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