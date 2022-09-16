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【港股市況】港交所、小米、商湯破底　賭牌今開標、濠賭股逆市揚　恒指全日跌168點（不斷更新）

股市 16:14 2022/09/16

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港股市況不斷更新

加息憂慮揮之不去，世銀警告全球陷滯脹，美股下跌，港股跟跌。賭牌開標，濠賭股逆市揚，藍籌金沙 （01928） 升近4%；銀娛 （00027） 升近2%。快手 （01024） 挫逾7%，港交所 （00388） 、小米 （01810） 、商湯 （00020） 破底。恒指低開197點，早段曾跌逾200點，低見18678點，其後一度跌幅收窄至25點，恒指全日跌168點，收報18761點，富時羅素半年檢換馬收市後生效，成交增至1239億元。科指跌2.6%，報3858點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】濠賭股逆市揚，藍籌金沙 （01928） 升近4%；銀娛 （00027） 升近2%。快手 （01024） 挫逾7%，港交所 （00388） 、小米 （01810） 、商湯 （00020） 破底，恒指全日跌168點，收報18761點，富時羅素半年檢換馬收市後生效，成交增至1239億元。科指跌2.6%，報3858點。

【中概股】富時羅素全球股票指數半年檢　中概股成份股由美股換馬至港股

【16：00】恒指U盤前跌134點，報18795點。

【15：52】【內銀股】6間股份制內銀跟隨國有大行降存息　最新牌價一致

【15：46】富智康 （02038） 尾市跌一成，破底低見0.82元，成交2094萬元。

【15：36】CGII （01940） 反彈，逆市升逾53%，高見0.84元，成交7294萬元。 

【15：30】滙豐 （00005） 尾市升幅收窄至0.1%，報47.45元。

【15：25】本港地產股普遍逆市向好，恒地 （00012） 破底低見24.65元後倒升逾1%，高見25.3元；新地 （00016） 升近0.1%；新世界 （00017） 升0.6%；信置 （00083） 升逾1%。

【15：09】商湯 （00020） 跌幅擴大至近4%，低見2元創上市新低。

【15：07】港股跌近150點，報18783點，跌146點，科指跌2.2%，報3874點。

【14：59】快手 （01024） 跌幅擴至7%，低見57.4元。

【14：50】【大行報告】瑞信降港交所今年日均成交預測、惟相信改革上市規則屬利好　目標價調低逾5%　

【14：41】百勝中國 （09987） 午後跌逾3%，低見401.4元。

【14：33】券商股下挫，中信証券 （06030） 跌5%，破底低見14.72元；廣發証券 （01776） 跌逾7%；海通證券 （06837） 、HTSC （06886） 、招商證券 （06099） 跌2%至4%。

【14：29】理想汽車 （02015） 跌近半成，跌穿100元關口，低見98.45元；小鵬汽車 （09868） 跌逾3%，破底低見59.45元；蔚來 （09866） 跌逾1%。

【14：22】防守性強的公用股逆市向好，中電 （00002） 升0.5%；煤氣 （00003） 破底低見7.2元後倒升0.7%；電實 （00006） 升0.1%；長建 （01038） 升0.6%。

【14：04】快手 （01024） 跌近6%，低見58.2元。

【14：01】煤炭股午後跌幅略為擴大，神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 跌逾4%；中煤 （01898） 跌逾3%。國家統計局今日公布的能源生產數據顯示，8月份進口煤炭2946萬噸，按年增長5%，上月為下降21.8%。

【13：21】【快手1024】快手挫5%創四個月低　中金測算騰訊及快手用戶時長佔比按月下滑

【13：08】今早一度逆市向上的內房股午後向下，中海外 （00688） 跌0.7%；潤地 （01109） 跌0.3%；碧桂園 （02007） 挫半成。

【13：05】大市跌幅再次擴大至百點，恒指跌113點，報18817點；科指跌1.4%，報3907點。

【13：02】創科 （00669） 午後升幅擴大至3%，高見91.6元。

【13：00】港股午後初段變動不大，跌約82點，報18847點；科指跌1.3%，報3910點。

【12：52】【恒大汽車】「恒馳5」天津正式量產、預售價17.9萬元人幣　10月開啟交付

【12：13】【港元拆息】與樓按相關一個月HIBOR升越2.3厘、連升6日　創近33個月新高

【12：10】【人民幣國際化】金管局余偉文：外資對中國在岸股債投資略為回軟　惟短期波動不會逆轉長期趨勢

【12：01】恒指半日跌80點或0.4%，報18850點，成交449.9億元。科指跌1.2%，報3914點。賭牌開標，濠賭股反彈，其中藍籌金沙 （01928） 升逾4%；銀娛 （00027） 升逾2%。滙豐 （00005） 逆市升0.8%，港交所 （00388） 、小米 （01810） 破底，分別跌逾1%。

【12：00】【中資券商股】中信証券跌3%破底　內地鼓勵證券等金融機構降費　

【11：45】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油分別跌2%，中石化 （00386） 跌逾1%。國際油價跌逾3%，紐約期油收報85.1美元，跌3.38美元或3.8%。布蘭特期油收報90.84美元，跌3.26美元或3.5%。

【11：35】期指率先轉升約10點，大市跌幅收窄至約45點，報18885點。

【11：31】內地股市向下，上證半日跌近1%；深證跌0.9%；創業板指跌1.3%。

【11：26】滙豐 （00005） 升幅擴大至近1%，高見47.9元。

【11：22】港交所 （00388） 跌逾2%，破底低見295.2元。

【11：11】大市最新跌近80點，報18850點；科指跌1.3%，報3913點。

【11：04】【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》8月吸金逾17億元　再度蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

【10：58】銀娛 （00027） 最新升半成；金沙 （01928） 升逾7%。

【10：56】煤炭股下跌，神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 、兗礦能源 （01171） 分別跌逾3%。

【10：52】新華保險 （01336） 跌幅擴大至逾5%，破底低見16.12元。

【10：46】大市跌幅再擴大至近200點，報18742點，跌188點；科指跌2%，報3883點。

【10：37】濠賭股造好，新一輪賭牌公開競投的標書，娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會今早開標。行政法務司司長張永春表示開標由早上開始，希望傍晚有最終開標結果。

【澳門賭牌】澳門賭牌今開標料傍晚有結果　6個賭牌數目不會變　雲頂能否突圍而出？

【10：27】寶新金融 （01282） 建議20合1，每手買賣單位維持4000股不變，股價跌逾15%，低見0.026元，成交3235萬元。

【10：21】大市跌幅進一步收窄至約100點。

【10：19】金沙 （01928） 逆市升逾5%，高見18.28元；銀娛 （00027） 升3%，高見44.3元。

【10：18】中國經濟數據出爐後，港股跌勢略為喘定，恒指最新跌約155點，報18774點；科指跌1.5%，報3903點。

【10：15】創科實業 （00669） 逆市反彈逾1%，高見90.2元＿

【10：12】【人民幣債券】人民幣貶值兼台海局勢升溫　外資連續7個月減持中國債券

【10：02】中國8月社會消費品零售總額按年升5.4%，前值為2.7%。中國8月規模以上工業按年升4.2%，前值3.8%。

【10：00】小米 （01810） 最新跌逾3%，低見10.08元破底，下試10元關口。

【09：59】【大戶持倉】富達國際出手加注中資互聯網股　除阿里巴巴外、此股更獲大舉增持！

【09：55】山東墨龍 （00568） 挫近9%，低見2.99元。山東墨龍對於A股股票價格異常波動，表示近期公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

【09：54】商湯 （00020） 跌近2%，低見2.03元創上市後新低。

【09：48】內房續揚，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升約0.8%；碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升逾1%。

【09：44】港股早段跌約250點，報18679點；科指跌2.1%，報3879點。

【09：42】小米 （01810） 跌近2%，早段破底低見10.22元。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【09：37】昨日下跌的濠賭股今早逆市反彈，銀娛 （00027） 升1%；金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾2%；永利 （01128） 升近2%；新濠 （00200） 升0.8%。

【09：34】中國通海金融 （00952） 早段升逾4成，高見0.25元。中國通海金融控股股東泛海控股國際金融持有公司約40.99億股已根據擔保契據被接管，售予主席及總裁，溢價約16.3%獲提全購。

【09：30】新華保險 （01336） 開市後跌逾3%，破底低見16.54元，成交達4.3億元。

【09：22】滙豐 （00005） 逆市穩，升0.4%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒指低開197點，開報18732點；科指跌1.3%，報3911點。

【09：13】期指開報18737點，跌125點或0.7%。

【08：38】【中概股審計】美國SEC主席：美國檢查人員將於下周起在港檢查中概股審計底稿

【08：28】恒指黑期跌183點，報18733點；道指期貨跌158點，報30912點。

【07：45】港股ADR收報18813點，跌117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.15元，較港收市價高0.75元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報296.62元，較港收市價低3.38元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.15元，較港收市價低0.95元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美就業續改善，8月零售勝預期，顯示聯儲局收緊貨幣政策下，就業市場依然健康，令到加息憂慮揮之不去 ，世銀警告全球陷滯脹，美股反覆偏軟，道指尾段挫逾200點，道指收跌173點，報30961點；標指跌44點，報3901點；納指跌167點或1.43%，報11552點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

責任編輯︰梁浩碩

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