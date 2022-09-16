【美企業績】Adobe第三季盈利跌6%　末季指引遜預期、股價下挫近17%

▲ 【美企業績】Adobe第三季盈利跌6% 末季指引遜預期

Adobe（美：ADBE）公布了2022財年第三財季財報，淨利潤為11.4億美元，按年下降6.3%；營收為44.3億美元，按年增長12.4%，遜預期；經調整每股盈利為3.40美元，勝預期。

按業務劃分，包括Photoshop在內的數字媒體部門營收按年增長13%至32.3億美元；創意部門達到26.3億美元，按年增長11%，文件雲業務按年增長23%，達到6.07億美元。數字體驗部門收入達到11.2億美元，按年增長14%。

Adobe 執行副總裁兼首席財務總監Dan Durn表示，公司在本季度實現了創紀錄的收入和強勁的盈利能力，這表明公司的產品對個人、小型企業和世界上最大的企業至關重要。公司嚴謹地運營與強大的創新引擎互相結合，正在推動平台的增長，並將隨著數字經濟的不斷擴大而推動日後的增長。

展望未來，Adobe預計第四季營收約為45.2億美元，低於市場預期的46億美元；經調整每股盈利約為3.50美元，高於市場預期3.47美元。

就Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma，Adobe主席兼行政總監Shantanu Narayen表示，隨著公司宣布有意收購Figma，相信公司會有一個獨特的機會來開創一個協作創造力的新時代。

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編輯：姚卓然