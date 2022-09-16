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【iPhone 14開賣】幾十果粉排隊等開門　iPhone 14 Pro Max即放賺逾2000元(第二版）

科技 11:53 2022/09/16

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iPhone 14、 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE 在今(16日)起在零售店發售並開始配送。

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級　實試動態島+4K電影拍攝（多圖）

今早，蘋果銅鑼灣店提早開門，最早一批果份可於8時入內領取訂貨。早上8時前，已有幾十名果粉排隊等候，排頭位的Max，第一時間取得心頭好iPhone。不少果粉更即時開機使用，在店內拍照留念。

    點擊圖片放大
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除了果粉，門外亦有「果農」即埸收機，有果粉將剛到手的 iPhone 14 Pro Max即時放售，就賺得1700元。正如之前市場所料，暗紫色最「有價」。

至上午11時， iPhone 14 Pro Max（256G）收機價上升，有機會賺2200元。

至於早前發佈會內公佈推出的Apple Watch Ultra、AirPods Pro，要待9月23日才於零售店出售，iPhone 14 Plus 更要等到10月7日。

記者：梁巧恩

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